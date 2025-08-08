Manchester United: Sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt

Manchester United đã khép lại chuyến du đấu mùa hè tại Mỹ với nhiều tín hiệu tích cực, nhưng liệu họ đã thực sự sẵn sàng để đối mặt với những thử thách lớn hơn trong mùa giải Premier League 2025/26? Hành trình dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim mang lại hy vọng, nhưng trận hòa 2-2 trước Everton tại Atlanta đã phơi bày những vấn đề quen thuộc, khiến cả đội bóng và người hâm mộ nhận được một liều thực tế cần thiết trước khi mùa giải chính thức bắt đầu.

Chuyến du đấu thành công nhưng không hoàn hảo

Chuyến du đấu tại Mỹ của Man United được đánh giá cao với hai chiến thắng thuyết phục trước West Ham tại New Jersey và Bournemouth tại Chicago, cùng danh hiệu Summer Series. Tuy nhiên, trận hòa Everton tại sân Mercedes-Benz đã làm lộ ra những điểm yếu cố hữu. Đội trưởng Bruno Fernandes thẳng thắn gọi một số pha xử lý của đội là “lười biếng”, và dù Amorim không hoàn toàn đồng ý, ông cũng không bác bỏ ý kiến của thủ quân. “Chúng tôi đã gặp khó khăn hôm nay,” Amorim thừa nhận. “Cảm giác không thi đấu đúng như kỳ vọng là điều hoàn hảo để trở về Carrington. Chúng tôi cần cải thiện rất nhiều".

Amorim, một người lạc quan bẩm sinh, hiểu rõ thách thức lớn đang chờ đợi. Sau mùa giải 2024-2025 tồi tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ, mục tiêu của Man.United là trở lại đấu trường châu Âu – một nhiệm vụ đòi hỏi họ phải vượt qua khoảng cách hơn 20 điểm so với top 4. Với lịch thi đấu đầu mùa khắc nghiệt, bao gồm các cuộc đối đầu với Arsenal, Manchester City và Chelsea trong năm trận đầu, áp lực đặt lên Amorim và các học trò là không nhỏ.

Tái thiết đội bóng: Tinh thần tập thể và kỷ luật

Sau tám tháng đầy sóng gió kể từ khi thay thế Erik ten Hag, Amorim đã biến mùa hè này thành một khởi đầu mới. Ông nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo để loại bỏ Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia khỏi chuyến du đấu, gửi thông điệp rõ ràng rằng chỉ những cầu thủ hoàn toàn cam kết mới có chỗ trong đội. “Mọi thứ đều hướng đến lợi ích của đội bóng,” Amorim nhấn mạnh.

Để xây dựng tinh thần đoàn kết, Amorim áp dụng những thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả. Tại khách sạn Waldorf Astoria ở Chicago, các bàn ăn tròn lớn được sử dụng để tránh hình thành các nhóm nhỏ trong đội. Các cầu thủ được tự do đi dạo trên đại lộ Magnificent Mile vào buổi tối, và việc cả đội tự nguyện cùng nhau đến nhà hàng TAO Asian Bistro trong một đêm nghỉ đã khiến ban huấn luyện hài lòng. Amorim tin rằng mối quan hệ tốt ngoài sân cỏ sẽ tạo ra sự gắn kết trên sân.

Khác với phong cách quản lý cứng nhắc của Ten Hag, Amorim chọn cách tiếp cận thoải mái hơn, tránh đối xử với cầu thủ như “trẻ con”. Tuy nhiên, ông không khoan nhượng với việc thiếu kỷ luật trong tập luyện. Mỗi cầu thủ được trang bị thiết bị GPS để theo dõi cường độ tập luyện, và bất kỳ ai không đạt tiêu chuẩn sẽ bị chỉ trích trước cả đội. “Nếu bạn không tập luyện đúng cách, tôi có đoạn phim để cho bạn xem,” Amorim nói. “Và tôi sẽ cho cả đội thấy.”

Thay đổi chiến thuật và thể lực

Amorim đã tận dụng chuyến du đấu để rèn giũa chiến thuật. Các buổi tập tại Chicago tập trung vào việc định vị cầu thủ trong các tình huống cụ thể, với Amorim trực tiếp di chuyển họ đến các vị trí mong muốn. “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt đến mức có thể chơi bóng như nhắm mắt,” hậu vệ Diogo Dalot chia sẻ. “Chúng tôi biết mọi người sẽ ở đâu trên sân.” Các bài tập chạy được lồng ghép vào các buổi tập sút bóng để giữ sự thú vị, trong khi các buổi tập gym kéo dài đến một giờ nhằm cải thiện khả năng tranh chấp tay đôi – điểm yếu của United mùa trước.

Một bài tập nổi bật do HLV sức mạnh Michael Clegg dẫn dắt là hít xà với thời gian định sẵn, yêu cầu cầu thủ đạt tám hoặc chín lần trước khi kiệt sức. Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực của Amorim để cải thiện thể lực và sự gắn kết, sau khi yêu cầu các cầu thủ tuân thủ chương trình tập luyện riêng trong kỳ nghỉ.

Lãnh đạo tập thể và kỳ vọng thực tế

Để giảm tải cho Bruno Fernandes, Amorim đã thành lập một nhóm lãnh đạo sáu người, bao gồm Harry Maguire, Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui và Tom Heaton, nhằm đảm bảo mọi thành phần trong đội đều có tiếng nói. Các vấn đề nhỏ sẽ được nhóm này xử lý, trong khi Amorim chỉ can thiệp vào những vấn đề lớn. “Mùa trước, tôi phải giải quyết quá nhiều thứ,” ông nói. “Năm nay, các bạn tự xử lý những việc nhỏ. Các bạn chịu trách nhiệm.”

Tuy nhiên, Amorim không ảo tưởng về những thách thức phía trước. Ông biết rằng sự lạc quan từ chuyến du đấu sẽ tan biến nếu United không thể hiện tốt trong những trận đầu mùa. Tiền đạo Joshua Zirkzee, khi được hỏi về kỳ vọng của người hâm mộ, đã nói một cách thực tế: “Họ muốn thấy hành động trên sân.” Điều này phản ánh tâm lý của CĐV United, những người đã quá quen với những lời hứa hẹn nhưng thiếu kết quả cụ thể.

Liệu Man United có sẵn sàng?

Chuyến du đấu tại Mỹ đã mang lại những dấu hiệu tích cực: một danh hiệu Summer Series, tinh thần đội bóng được cải thiện, và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và thể lực. Tuy nhiên, trận hòa Everton là lời nhắc nhở rằng United vẫn còn nhiều việc phải làm. Với lịch thi đấu đầu mùa đầy thách thức, trận mở màn gặp Arsenal tại Old Trafford vào ngày 17 tháng 8 sẽ là bài kiểm tra thực sự cho công cuộc tái thiết của Amorim.

Liệu đây là những mầm xanh của sự hồi phục hay chỉ là một bình minh giả khác? Câu trả lời sẽ nằm ở những trận đấu phía trước, nơi mà “hành động trên sân” – như Zirkzee đã nói – sẽ quyết định tất cả.

HỒ VIỆT