Manchester City chuẩn bị đối đầu Napoli tại Champions League

HLV Pep Guardiola của Manchester City đã phát biểu với giới truyền thông trước trận đấu với Napoli tại Champions League. Đội bóng đang chuẩn bị đối đầu với Napoli lần đầu tiên kể từ vòng bảng 2017-18, khi Man City thắng cả hai trận với tổng tỷ số 6-3.

HLV Pep Guardiola và thủ môn Gianluigi Donnarumma

Guardiola bày tỏ sự phấn khích về sự trở lại của cựu cầu thủ Man City Kevin De Bruyne, người sẽ lần đầu tiên đối đầu với đội bóng cũ kể từ khi rời đi. "Thật tuyệt khi thấy cậu ấy trở lại. Các cầu thủ ở những giải đấu cao cấp như Serie A thích nghi rất nhanh và không cần nhiều thời gian để thích nghi".

Guardiola cũng khen ngợi tân binh mùa hè Gianluigi Donnarumma, người đã giữ sạch lưới trong trận derby Manchester cuối tuần qua và nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận gặp Napoli. "Gigi là một thủ môn đẳng cấp hàng đầu. Ở tuổi 26, cậu ấy có thể chơi cho chúng tôi trong nhiều năm".

Khi được hỏi liệu Manchester City có phải là ứng cử viên cho chức vô địch Champions League hay không, Guardiola đã hạ thấp ý kiến ​​này, nói đùa rằng giới truyền thông không tin rằng đội bóng của ông có đủ phẩm chất để giành chiến thắng. "Rõ ràng chúng tôi không phải là ứng cử viên. Nhưng chúng tôi rất vui khi được ở đây và sẽ tập trung vào trận đấu tiếp theo".

Guardiola cũng được hỏi về những ưu tiên của đội bóng trong mùa giải này, và ông nói rằng ông sẽ tập trung vào từng trận đấu một. "Ưu tiên của tôi là trận đấu tiếp theo. Chúng tôi không chọn trận đấu tiếp theo, và 10 ngày nữa chúng tôi sẽ đấu với Huddersfield, và đó sẽ là trận đấu quan trọng nhất".

Cuối cùng, Guardiola nói về sự trưởng thành của Erling Haaland với tư cách là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ của City. "Đó chỉ là vấn đề thời gian", Guardiola nói. "Cậu ấy đã lớn tuổi hơn một chút, mặc dù vẫn còn trẻ, và cậu ấy đã ký hợp đồng nhiều năm để ở đây. Cậu ấy là một nhân vật quan trọng trong phòng thay đồ, và điều đó diễn ra một cách tự nhiên".

Thủ môn Donnarumma chia sẻ tham vọng Champions League

Thủ môn Gianluigi Donnarumma cũng tham gia buổi họp báo và lần đầu tiên được hỏi về cảm xúc của mình vào mùa hè khi anh được một CLB tiếp cận sau khi bị Paris Saint-Germain đẩy ra. "Tôi đã rất rõ ràng về mong muốn gia nhập Manchester City. Đó là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của tôi, và tôi rất vui khi được ở đây, trở thành một phần của đội bóng tuyệt vời này và cống hiến hết mình cho thương hiệu này".

Donnarumma cũng chia sẻ về việc chuyển đến Manchester và việc HLV Pep Guardiola rất muốn đưa anh về vào mùa hè này sau khi Ederson rời Fenerbahce. "Mối quan hệ giữa tôi và đội bóng đã được củng cố trước mùa hè. Tôi biết HLV đã thúc đẩy sự xuất hiện của tôi, và tôi rất tự hào khi thấy họ thể hiện tình cảm như vậy."

Sau đó, Donnarumma nói về lời khen ngợi từ Guardiola, người khẳng định anh sẽ mang đến chất lượng cần thiết cho vị trí thủ môn trong nhiều năm tới. "Thật vinh dự và tự hào khi được ở đây và được chơi dưới quyền ông ấy. Tôi vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, và mục tiêu của tôi là tiếp tục tiến bộ, cống hiến hết mình cho đội bóng".

Cuối cùng, Donnarumma được hỏi về Champions League và liệu anh có muốn tiếp tục tỏa sáng ở giải đấu này, giống như những gì anh đã làm với nhà vô địch năm ngoái PSG hay không.

"Một trong những mục tiêu của chúng tôi là luôn mơ ước lớn, nhưng hãy làm điều đó với sự khiêm tốn. Chúng tôi phải suy nghĩ về từng trận đấu, từng trận đấu, và ngày mai sẽ là một trận đấu khó khăn trước một đội bóng tuyệt vời".

Donnarumma hiểu rõ Napoli, anh đã từng đối đầu với họ trước đây và có các đồng đội ở đội tuyển quốc gia trong đội hình. "Tôi biết thành phố, HLV và một số đồng đội ở đội tuyển quốc gia của tôi đều ở đó. Chúng tôi đang đối đầu với một đội bóng tuyệt vời, và tôi sẽ nói những điều này trong phòng thay đồ".

Mặc dù Manchester City có thành tích ấn tượng tại Etihad, với 21 trận thắng liên tiếp ở vòng bảng, nhưng gần đây họ lại gặp khó khăn ở Champions League, để thua 4 trong 5 trận gần nhất.

HOÀNG HÀ