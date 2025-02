Man Utd đối đầu Real Sociedad, Rangers đọ sức Fenerbahce

Lễ bốc thăm vòng loại trực tiếp Europa League được tiến hành vào thứ Sáu ở Nyon đã mang đến những cặp đấu gai góc cho làng bóng Anh.

Man United của Ruben Amorim đang gặp khó khăn ở Premier League mùa này nhưng đã kết thúc ở vị trí thứ 3 ở giai đoạn vòng bảng Europa League. Họ sẽ đến San Sebastian cho trận lượt đi vào ngày 6-3 trước khi trở về một tuần sau đó để đối đầu với Real Sociedad, đội đã lọt vào vòng này sau khi đánh bại Midtjylland của Đan Mạch ở vòng play-off.

Bộ đôi Man United và Real Sociedad đã gặp nhau nhiều lần trong những năm gần đây, với Man United giành chiến thắng trong trận play-off vòng loại trực tiếp Europa League năm 2021 trước khi cả hai bên đều giành chiến thắng trên sân khách ở vòng bảng năm 2022/23. Họ cũng đã đối đầu ở vòng bảng Champions League năm 2013.

Đội giành chiến thắng sẽ tiến vào trận đấu tứ kết với Lyon hoặc FCSB. Đội bóng Romania đã thua 2-0 trên sân nhà trước Man United trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng vào tháng trước.

Fenerbahce sẽ chào đón đội bóng đã thua ở vòng chung kết năm 2022 là Rangers đến Istanbul cho trận lượt đi trong một giải đấu mà HLV Mourinho đã vô địch cùng Man United năm 2017. Ông cũng đã giành được giải tiền thân của giải đấu này, UEFA Cup, khi còn là HLV Porto vào năm 2003.

Nếu Fenerbahce giành chiến thắng, Mourinho có thể vào tứ kết gặp một trong những CLB cũ của ông là Roma, nơi ông đã vô địch Europa Conference League vào năm 2022.

Tuy nhiên, Roma của Claudio Ranieri phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn ở vòng 16 đội trước Athletic Bilbao, đội quyết tâm tiến đến trận chung kết mùa này, vốn sẽ được tổ chức tại sân nhà San Mames của họ vào ngày 21-5.

Tottenham sẽ đến Hà Lan cho trận lượt đi của vòng 16 đội với AZ, đội mà họ đã đánh bại 1-0 ở vòng bảng vào tháng 10.

Nếu họ thắng, đội của Ange Postecoglou có thể vào tứ kết với Ajax hoặc nhà vô địch năm 2022 Eintracht Frankfurt.

Tottenham và Manchester United không thể gặp nhau cho đến trận chung kết, nhưng CLB Old Trafford có thể đối đầu với Fenerbahce hoặc Rangers của Mourinho ở vòng bán kết.

Đội vô địch Conference League mùa trước Olympiakos (Hy Lạp) sẽ đấu với nhà vô địch Na Uy Bodo/Glimt ở vòng 16 đội, để giành quyền đối đầu với Lazio -- đội đứng đầu bảng xếp hạng -- hoặc Viktoria Plzen của Cộng hòa Séc ở vòng tứ kết.

Kết quả bốc thăm vòng 16 đội

Bodo/Glimt vs Olympiacos

Fenerbahce vs Rangers

Ajax vs Eintracht Frankfurt

FCSB vs Lyon

AZ Alkmaar vs Tottenham

Real Sociedad vs Manchester United

Viktoria Plzen vs Lazio

Roma vs Athletic Club

HOÀNG HÀ