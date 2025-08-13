Man City đàm phán chuyển nhượng Donnarumma khi Ederson đang gặp khó khăn

HLV Luis Enrique đã loại Donnarumma khỏi đội hình thi đấu trận Siêu cúp với Tottenham

PSG đang yêu cầu khoảng 50 triệu euro, một con số mà Manchester City cho là quá cao, đặc biệt là khi bất kỳ thỏa thuận nào cũng phụ thuộc vào sự ra đi của Ederson.

Chelsea đã tự loại mình khỏi cuộc đua giành chữ ký của thủ môn người Italy, người dự kiến sẽ sớm làm rõ kế hoạch tương lai của mình. Trong khi đó, Galatasaray đã trực tiếp tiếp cận Manchester City để theo đuổi Ederson làm người gác đền của họ.

Việc chuyển nhượng Donnarumma chưa bao giờ là một lựa chọn nghiêm túc đối với Galatasaray, đội vẫn đang tập trung vào việc chiêu mộ thủ môn người Brazil. Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn trên cả phương diện câu lạc bộ và cầu thủ, với kết quả có thể sẽ ảnh hưởng đến việc Man City theo đuổi tuyển thủ quốc tế người Italy.

Mặc dù mới ký hợp đồng với James Trafford, Pep Guardiola vẫn rất ngưỡng mộ Donnarumma và coi anh là một sự bổ sung tiềm năng quan trọng, nếu các điều kiện thuận lợi cho một vụ chuyển nhượng.

HLV PSG công bố danh sách trân Siêu cúp châu Âu mà không có Donnarumma

Paris Saint-Germain đã công bố danh sách 20 cầu thủ sẽ đối đầu với Tottenham tại Siêu cúp châu Âu, với Lucas Chevalier sẽ ra mắt trong khung thành và Gianluigi Donnarumma bị loại.

Danh sách của Luis Enrique bao gồm hầu hết các cầu thủ thường xuyên của mùa giải trước, cùng với các cầu thủ học viện Ibrahim Mbaye và Noham Kamara.

Joao Neves vắng mặt do án treo giò sau thẻ đỏ trong trận chung kết Club World Cup, trong khi tân binh Illia Zabarnyi vẫn chưa thể ra sân.

Việc Chevalier được triệu tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa CLB và Donnarumma. Cầu thủ người Italy đã gia nhập PSG vào năm 2021 vàmùa quan giúp họ giành chức vô địch Champions League đầu tiên mùa trước, đã không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào năm 2026, và PSG đang chuẩn bị bán anh vào mùa hè này thay vì mạo hiểm mất anh miễn phí. Quyết định loại Donnarumma của Luis Enrique được xem là sự xác nhận rằng Chevalier sẽ là thủ môn số một của CLB mùa này.

HOÀNG HÀ