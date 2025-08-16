Man City bước vào kỷ nguyên bất định: Di sản trên bờ vực

Manchester City, gã khổng lồ của bóng đá Anh, đang đứng trước một mùa giải 2025-26 đầy thách thức, nơi ánh hào quang của quá khứ đối mặt với những dấu hỏi lớn. Một mùa giải thảm họa vừa qua đã khiến Pep Guardiola Phải đối diện với những câu hỏi hóc búa và bắt buộc phải tái thiết đội hình trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Man City, từ vị thế ứng cử viên vô địch, giờ đây trở thành một trong những đội bóng hấp dẫn nhất Premier League, không phải vì sự thống trị, mà vì sự bất định đầy kịch tính.

Pep Guardiola, người đã biến Man City thành cỗ máy chiến thắng với 12 danh hiệu vô địch quốc gia trong 15 mùa giải trước đó, từng tuyên bố đầy kiêu hãnh: “Tôi rất vui khi thất bại.” Lời nói ấy, dù mang chút phóng đại hay mỉa mai theo phong cách đặc trưng của Pep, cũng phản ánh một thực tế: tiêu chuẩn mà ông đặt ra cho chính mình và đội bóng là quá cao. Thất bại, trong bối cảnh từng giành ba chức vô địch Champions League, các kỷ lục lẫy lừng và những cú “ăn ba” lịch sử, có lẽ chỉ là một vết trượt nhỏ trong sự nghiệp vĩ đại của ông. Nhưng với Man City mùa trước, đó là một vết trượt dài.

Mùa giải 2024-25, City được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục với chức vô địch Anh lần thứ năm liên tiếp. Thay vào đó, họ ngã ngựa ở vị trí thứ ba tại Premier League, xếp hạng 22 ở vòng bảng Champions League, bị Al Hilal loại khỏi Club World Cup và thua Crystal Palace trong trận chung kết FA Cup. Đỉnh điểm là chuỗi năm trận thua liên tiếp, nằm trong tổng cộng chín thất bại sau 12 trận. Thậm chí, trong một trận hòa đáng quên với Feyenoord, khi Man City để vuột chiến thắng dù dẫn trước 3-0. Một mùa giải tồi tệ hơn bất kỳ dự đoán nào.

Giữa lằn ranh của thất bại, Pep vẫn ký gia hạn hợp đồng với City. Một quyết định thể hiện lòng trung thành đáng kinh ngạc, hay có lẽ là sự bướng bỉnh của một người không chịu khuất phục. Dù Txiki Begiristain, đồng minh thân cận và giám đốc bóng đá của City, sắp rời ghế, dù bóng đen của 130 cáo buộc từ Premier League vẫn lơ lửng, Pep vẫn ở lại. Ông tuyên bố sẽ nghỉ ngơi khi rời Man City – thậm chí đùa rằng có thể nghỉ tới 15 năm, để rồi trở lại ở tuổi 70. Nhưng với một người dường như đã đạt được mọi thứ, Pep vẫn còn “món nợ” cần trả tại Etihad.

Mùa giải vừa qua đã phơi bày những vết nứt của đế chế Man City. Liverpool, với sức mạnh tài chính và những bản hợp đồng bom tấn như Florian Wirtz trị giá 100 triệu bảng, giờ đây là ứng viên hàng đầu. Trong khi đó, City phải tái thiết với ngân sách eo hẹp. Tổng cộng 300 triệu bảng đã được chi cho 10 tân binh trong năm 2025, nhưng không có bản hợp đồng nào thực sự “bom tấn”. Omar Marmoush, với giá hơn 50 triệu bảng, là cái tên đắt nhất, nhưng vị trí trong đội hình chính vẫn chưa chắc chắn. Tijjani Reijnders và Rayan Cherki, hai bản hợp đồng mùa hè, mang lại hy vọng về chất lượng và giá trị, nhưng liệu họ có thể sánh ngang với Kevin De Bruyne hay Ilkay Gundogan ở đỉnh cao phong độ? Đó là câu hỏi lớn.

Sự ra đi của những trụ cột đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Kevin De Bruyne không được gia hạn hợp đồng, Kyle Walker chuyển sang Burnley, Jack Grealish bị đẩy ra rìa. Ba đội trưởng, ba biểu tượng, giờ chỉ còn là dĩ vãng. Ederson, thủ môn mang tính cách mạng, đối mặt với sự cạnh tranh từ James Trafford và chỉ còn một năm hợp đồng. Gundogan, một cựu đội trưởng khác, có thể không còn chỗ trong đội hình xuất phát. Đây là Man City thứ ba mà Pep xây dựng, sau khi đội hình thứ hai tan rã. Nhưng liệu đội hình mới này có thể lấy lại ánh hào quang?

Vấn đề nằm ở chỗ, dù đã chiêu mộ hàng loạt tân binh, City vẫn thiếu những mảnh ghép rõ ràng. Vị trí của Kyle Walker vẫn chưa có người kế thừa xứng tầm. Pep có quá nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ và hai cánh, nhưng lại thiếu những cái tên “chắc suất”. Sáu trung vệ, hàng loạt ứng viên ở tuyến giữa, nhưng sự thiếu ổn định trong lựa chọn đội hình của Pep mùa trước khiến người ta nghi ngờ về khả năng tìm ra công thức chiến thắng.

Trong bức tranh u ám ấy, vẫn có những điểm sáng. Erling Haaland, dù vắng mặt 40 ngày mùa trước, vẫn ghi tới 34 bàn. Rodri, chủ nhân Quả Bóng Vàng, là linh hồn không thể thay thế ở tuyến giữa. Phil Foden, Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2024 của PFA, dù sa sút mùa trước, đã thề sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao. Bộ ba Haaland, Rodri, Foden, cùng với Pep, là nền tảng để Man City mơ về một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Nhưng nếu không thể tái hợp sức mạnh và sự gắn kết như thời hoàng kim, Man xanh có nguy cơ rơi vào một mùa giải đầy biến động khác.

Từ những đảm bảo của quá khứ, Man City giờ đây bước vào một kỷ nguyên bất định. Di sản của Pep, của Haaland, Rodri, Foden, đang nằm trên lằn ranh. Liệu họ sẽ lấy lại ngôi vương, hay tiếp tục chìm trong cơn bão chuyển giao? Mọi ánh mắt đang đổ dồn về Etihad, nơi drama bóng đá thực sự bắt đầu.

Máy tính dự đoán trận Wolves vs Man City

Vítor Pereira đã làm nên điều kỳ diệu khi tiếp quản Wolves ở vị trí thứ 19 mùa trước. Từ một đội bóng rệu rã, ông biến họ thành một tập thể khó bị đánh bại. Tuy nhiên, mùa này, Wolves mất ba trụ cột: Matheus Cunha, Rayan Aït-Nouri và Nelson Semedo. Dù vậy, họ đã chiêu mộ Jørgen Strand Larsen (14 bàn mùa trước) và Fer López từ Celta Vigo, cùng Jhon Arias – ngôi sao tỏa sáng tại Club World Cup. Những tân binh này hứa hẹn mang đến sức sống mới, nhưng việc đối đầu Man City ngay trận mở màn là thử thách lớn.

Man City thống trị Wolves tại Molineux trong các cuộc đối đầu 5 mùa gần đây, thắng 4 trận, ghi 14 bàn và chỉ thua 1 lần. Wolves, ngược lại, thua cả 4 trận mở màn gần nhất, trái ngược với chuỗi 8 năm bất bại trước đó (2013-2020).

Opta dự đoán City thắng với 62,2% khả năng, Wolves chỉ có 16,6% cơ hội gây bất ngờ, và hòa chiếm 21,2%. Với hàng công sắc bén dẫn đầu bởi Erling Haaland, cùng sự sáng tạo của Cherki và Reijnders, Man City được kỳ vọng sẽ khởi đầu mùa giải bằng một chiến thắng thuyết phục, đặt nền móng cho tham vọng đoạt lại ngôi vương.

Đội hình dự kiến

Wolves: José Sá, Doherty, Agbadou, Toti, Hoever, João Gomes, André, Wolfe, Fer López, Arias, Strand Larsen. Man City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, Aït-Nouri, Reijnders, Gündoğan, Silva, Cherki, Doku, Haaland.

HỒ VIỆT