Malick Thiaw ghi bàn nhanh nhất mùa giải, Newcastle lần đầu thắng sân khách

Không lâu sau khi tiền đạo Phil Foden ghi cú đúp, với bàn thắng nhanh nhất mùa giải ở giây thứ 59 trong chiến thắng 3-2 trước Leeds United. Malick Thiaw sau đó cũng làm được điều tương tự, nhưng với bàn mở tỷ số ở giây thứ 55 giúp Newcastle dễ dàng giành chiến thắng 4-1 tại Everton, hậu vệ người Đức mới là chủ nhân của pha lập công nhanh nhất cho đến lúc này của mùa giải.

Everton đã không thể hiện được sự quyết tâm và khả năng phục hồi trong chiến thắng với chỉ 10 người trên sân Old Trafford hôm thứ Hai, và 3 bàn thua trong hiệp một là kết quả của những sai sót trong hàng phòng ngự. Trước một Newcastle chưa biết thắng trên sân khách kể từ đầu giải, màn trình diễn của Everton tệ hại đến mức một số cổ động viên đã bỏ về giữa chừng, để lại rất nhiều ghế trống khi hiệp 2 bắt đầu.

Malick Thiaw bật cao giữa 2 trung vệ James Tarkowski và Michael Keane trong vòng cấm địa đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc ở giây thứ 55 - bàn thắng đầu tiên của anh kể từ khi chuyển đến từ AC Milan với giá 35 triệu bảng vào mùa hè. Lewis Miley và Nick Woltemade nâng tỷ số lên 3-0 trước khi hiệp một kết thúc - Newcastle đã ghi được số bàn thắng trong 45 phút tại sân vận động Hill Dickinson bằng tổng số bàn thắng họ ghi được trên mọi sân khách khác tại Ngoại hạng Anh mùa này cộng lại.

Thiaw, một hậu vệ đa năng người Đức, đã ghi thêm một bàn nữa sau giờ nghỉ. Kiernan Dewsbury-Hall ghi bàn an ủi cho Everton trong chiến thắng sân khách đầu tiên của Newcastle mùa này. Newcastle chỉ xếp thứ 11 sau chiến thắng này, tuy nhiên, 18 điểm mà họ có hiện chỉ kém 4 điểm so với tốp 4 mà thôi. Trong khi, dù thua trận đau đớn và tụt xuống vị trí thứ 14, nhưng Everton cũng đang cách tốp 4… đúng 4 điểm.

Nhưng Everton không phải là chủ nhà duy nhất trải qua một đêm thi đấu tai họa. Tottenham chịu trận thua thứ 3 chỉ trong vòng 7 ngày, lần này là tỷ số 1-2 trước đội khách Fulham sau khi để thủng lưới 2 bàn chỉ trong 6 phút đầu trận. Trong đó bàn thắng thứ 2 của Fulham - do công của Harry Wilson - là một pha bóng rất đẹp mắt. Sau khi thủ môn Guglielmo Vicario của Tottenham rời khỏi khung thành và phá bóng yếu, Wilson nhận bóng ngay đường biên dọc và dứt điểm vào lưới trống.

Mohammed Kudus gỡ lại một bàn cho Spurs bằng cú sút chìm vào góc cao khung thành, nhưng tiếng la ó của người hâm mộ đội nhà đã vang lên sau tiếng còi mãn cuộc, kết thúc một tuần mà Tottenham bị đánh bại bởi đối thủ sừng sỏ Arsenal ở Ngoại hạng Anh, và Paris Saint-Germain ở Champions League. Tottenham đã tụt xuống vị trí thứ 10.

Trong khi đó, Sunderland cũng phải lội ngược dòng để giành chiến thắng trên sân nhà. Đội bóng tân binh đang gây nhiều bất ngờ này chịu cú sốc khi Bournemouth dẫn trước 2 bàn tại sân vận động Ánh sáng. Brian Brobbey là người hoàn tất màn lội ngược dòng với bàn thắng quyết định ở phút 69 cho Sunderland, giúp họ vươn lên vị trí thứ 4 với 22 điểm.

Trong khi Erling Haaland đang trải qua một cơn hạn hán bàn thắng ở Man.City, đối thủ gần nhất của anh trên bảng xếp hạng ghi bàn Ngoại hạng Anh không ngừng thu hẹp khoảng cách. Igor Thiago thực hiện thành công quả phạt đền và ghi thêm một bàn nữa cho Brentford trong chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Burnley. Tiền đạo người Brazil đã có 9 bàn thắng trong mùa giải này, kém 5 bàn so với Haaland sau 13 trận.

PHI SƠN