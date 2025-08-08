Maddison bỏ lỡ phần lớn mùa giải của Tottenham vì đứt dây chằng chéo trước

Tiền vệ James Maddison của Tottenham dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải Ngoại hạng Anh sắp tới sau khi bị đứt dây chằng chéo trước.

Tuyển thủ Anh đã bỏ lỡ giai đoạn cuối mùa giải 2024/25 vì chấn thương đầu gối nhưng đã được triệu tập vào giai đoạn tiền mùa giải dưới thời tân HLV Thomas Frank. Maddison đã ngã quỵ vì đau trong trận hòa 1-1 với Newcastle tại Hàn Quốc vào Chủ nhật khi không có ai xung quanh và phải rời sân bằng cáng vào cuối trận.

Nỗi lo ngại tồi tệ nhất của Tottenham giờ đã được xác nhận, khi cầu thủ này phải phẫu thuật. "Chúng tôi có thể xác nhận rằng James Maddison sẽ phải phẫu thuật dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải", một thông cáo của CLB cho biết. “Tiền vệ 28 tuổi này đã gặp chấn thương trong trận giao hữu tiền mùa giải của chúng tôi với Newcastle United vào Chủ nhật tại Seoul. Ca phẫu thuật của anh ấy sẽ diễn ra trong những ngày tới và sau đó, James sẽ bắt đầu quá trình hồi phục với đội ngũ y tế của chúng tôi”.

Tin tức này cũng là một đòn giáng mạnh vào hy vọng của Maddison trong việc giành suất tham dự World Cup năm sau của HLV Thomas Tuchel.

Tottenham, đội vô địch Europa League mùa trước, sẽ đối đầu với nhà vô địch Champions League Paris Saint-Germain trong trận Siêu cúp UEFA tại Italy vào ngày 13-8 trước khi ra quân tại Ngoại hạng Anh với Burnley 3 ngày sau đó.

HOÀNG HÀ