“Lời hứa bị phá vỡ” - Chuyện gì đang xảy ra với Isak, Newcastle và Liverpool?

Cơn bão chuyển nhượng mùa hè 2025 đang đạt đỉnh điểm với drama xoay quanh Alexander Isak, Newcastle United và Liverpool. Tiền đạo người Thụy Điển, ngôi sao sáng giá của Newcastle, đã công khai chỉ trích câu lạc bộ vì “lời hứa bị phá vỡ” và tuyên bố mối quan hệ giữa anh và đội bóng “không thể tiếp tục”. Với thời hạn chuyển nhượng chỉ còn đến ngày 1-9, câu hỏi lớn đặt ra là: Mọi chuyện ra làm sao và sẽ như thế nào?

Isak nói gì và tại sao lại gây sốc?

Trong một bài đăng trên Instagram vào tối thứ Ba, Isak đã làm cả Premier League chấn động. Anh giải thích lý do vắng mặt tại gala trao giải PFA, nơi anh được vinh danh trong Đội hình tiêu biểu Premier League mùa 2024/25: “Tôi đã im lặng quá lâu trong khi người khác nói thay tôi. Sự im lặng đó đã cho phép họ đưa ra những phiên bản sai lệch về những gì thực sự được nói và thỏa thuận sau cánh cửa đóng kín. Thực tế là lời hứa đã bị phá vỡ, và câu lạc bộ đã biết rõ lập trường của tôi từ lâu. Khi lời hứa bị phá vỡ và niềm tin bị đánh mất, mối quan hệ không thể tiếp tục.”

Isak, 25 tuổi, tin rằng Newcastle đã cam kết cho phép anh ra đi nếu một câu lạc bộ lớn đưa ra lời đề nghị hợp lý. Tuy nhiên, sau khi Newcastle từ chối lời đề nghị 110 triệu bảng từ Liverpool cách đây 19 ngày, tình hình trở nên căng thẳng. Isak đã bị loại khỏi đội hình thi đấu, không tham gia chuyến du đấu châu Á, và thậm chí tập luyện một mình tại Real Sociedad, câu lạc bộ cũ của anh, với lý do “chấn thương đùi nhẹ” mà Newcastle đưa ra. Hành động này cho thấy quyết tâm rời đi của Isak, nhưng liệu anh có đạt được mục đích?

Newcastle nhanh chóng đáp trả bằng một thông báo chính thức: “Chúng tôi thất vọng với bài đăng trên mạng xã hội của Alexander Isak. Chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng Alex vẫn còn hợp đồng và không có bất kỳ cam kết nào từ phía câu lạc bộ rằng anh ấy có thể rời đi trong mùa hè này. Chúng tôi muốn giữ những cầu thủ tốt nhất, nhưng cũng hiểu rằng cầu thủ có mong muốn riêng và chúng tôi lắng nghe ý kiến của họ. Tuy nhiên, các điều kiện để bán anh ấy trong mùa hè này chưa được đáp ứng, và chúng tôi không dự đoán những điều kiện đó sẽ xảy ra.”

Thông điệp của Newcastle rõ ràng: họ định giá Isak ở mức 150 triệu bảng, và bất kỳ lời đề nghị nào dưới con số này, như 110 triệu bảng từ Liverpool, đều bị từ chối ngay lập tức. Hơn nữa, Newcastle đang gặp khó trong việc tìm kiếm tiền đạo thay thế. Họ đã bỏ lỡ các mục tiêu như Hugo Ekitike (tới Liverpool), Benjamin Sesko (tới Manchester United) và Joao Pedro (tới Chelsea). Hiện tại, họ nhắm đến Yoane Wissa của Brentford và Jorgen Strand Larsen của Wolves, nhưng cả hai thương vụ đều chưa thành công do giá cả và sự cạnh tranh khốc liệt.

HLV Eddie Howe, trong khi giữ lập trường cứng rắn, vẫn để ngỏ khả năng hòa giải: “Cánh cửa luôn rộng mở với Alex. Anh ấy cần quyết định điều mình muốn. Chúng tôi cần sự rõ ràng, nhưng tôi chỉ tập trung vào đội bóng.” Tuy nhiên, với việc người hâm mộ Newcastle đã gọi Isak là “tham lam” sau trận hòa 0-0 với Aston Villa, việc tái hòa nhập có thể là một thử thách lớn.

Liverpool: đang chờ thời cơ?

Về phía Liverpool, họ vẫn chưa đưa ra lời đề nghị mới sau khi bị từ chối 110 triệu bảng. Các nguồn tin cho biết Liverpool sẽ chỉ quay lại với mức giá tối thiểu 120 triệu bảng nếu Newcastle tìm được hai tiền đạo thay thế. Điều này cho thấy sự thận trọng của Liverpool, đặc biệt khi họ đã chi lớn trong mùa hè này, với các bản hợp đồng như Florian Wirtz, Hugo Ekitike, và Milos Kerkez, tổng cộng khoảng 265 triệu bảng.

HLV Arne Slot đang xây dựng một hàng công đáng gờm, nhưng với việc Luis Diaz và Darwin Nunez đã ra đi, Liverpool cần thêm một mũi nhọn đẳng cấp như Isak để duy trì sức mạnh. Isak, với 23 bàn thắng ở Premier League mùa trước, là mục tiêu lý tưởng. Tuy nhiên, với thời hạn chuyển nhượng đang đến gần, Liverpool có thể phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: tăng giá đề nghị hay từ bỏ để tập trung vào các mục tiêu khác.

Trong khi đó, Newcastle đã có một mùa hè bận rộn, ký hợp đồng với Jacob Ramsey (40 triệu bảng), Malick Thiaw (34,6 triệu bảng), Anthony Elanga (55 triệu bảng) và mượn Aaron Ramsdale. Tuy nhiên, việc không tìm được tiền đạo thay thế Callum Wilson, cộng với drama của Isak, khiến kế hoạch của họ trở nên rối loạn.

Thị trường vị trí tiền đạo hiện tại rất khắc nghiệt. Theo Omar Chaudhuri từ Twenty First Group, nhu cầu về tiền đạo hàng đầu đang tăng cao, với 7 tiền đạo được chuyển nhượng với giá từ 50 triệu euro trở lên trong mùa hè này, so với chỉ 2 vào năm 2024. Tuy nhiên, không phải bản hợp đồng lớn nào cũng thành công, với chỉ Erling Haaland và Isak được xem là những thương vụ thực sự đáng giá ở Premier League. Điều này giải thích tại sao Newcastle không muốn vội vàng chi tiêu quá mức, vì điều đó có thể ảnh hưởng đến ngân sách trong các kỳ chuyển nhượng sau.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Với thời hạn chuyển nhượng chỉ còn chưa đầy hai tuần, tình hình của Isak đang ở ngã ba đường. Nếu Newcastle không thể ký hợp đồng với ít nhất một tiền đạo mới, khả năng Isak rời đi sẽ rất thấp. Trong trường hợp đó, anh sẽ phải đối mặt với lựa chọn: quay lại và hòa giải với Newcastle, hay tiếp tục “đình công” và chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, theo một quy định ít được biết đến của FIFA, Điều 17, Isak có thể tận dụng để tự do rời Newcastle với mức bồi thường thấp hơn nhiều so với giá trị thị trường, dù quá trình này có thể kéo dài và phức tạp.

Đối với Liverpool, họ cần cân nhắc liệu có đáng để phá kỷ lục chuyển nhượng Anh với mức giá 130 triệu bảng hoặc hơn để có Isak. Với trận đấu giữa Newcastle và Liverpool vào thứ Hai tới, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Isak – liệu anh có xuất hiện trên băng ghế dự bị, hay tiếp tục vắng mặt trong cuộc chiến căng thẳng này?

Drama chuyển nhượng của Alexander Isak là minh chứng cho sự phức tạp của bóng đá hiện đại, nơi lòng trung thành, tiền bạc và tham vọng va chạm. Newcastle đang cố gắng giữ vững lập trường, nhưng áp lực từ Isak và sức hút từ Liverpool có thể làm lung lay mọi thứ. Dù kết cục ra sao, câu chuyện này chắc chắn sẽ để lại dấu ấn trong mùa hè 2025.

