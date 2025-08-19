Liverpool vượt mốc 200 triệu bảng doanh thu từ bán cầu thủ

Liverpool đã vượt mốc 200 triệu bảng trong việc bán cầu thủ mùa hè này, sau khi cầu thủ chạy cánh tuổi teen Ben Doak hoàn tất việc chuyển đến Bournemouth. Đồng nghĩa, nhà vô địch Anh đã gần cân bằng mức chi kỷ lục để mua cầu thủ mới.

Liverpool đang tạo nên một trong những mùa hè chuyển nhượng thành công.

Cầu thủ 19 tuổi này đã ký hợp đồng 5 năm với Bournemouth, trong một thỏa thuận trị giá 25 triệu bảng. Ben Doak, người được chiêu mộ từ Celtic vào năm 2022 với giá 600.000 bảng, đã có 10 lần ra sân cho Liverpool trong hai năm đầu tiên và dành toàn bộ mùa giải trước theo dạng cho mượn tại đội bóng hạng Nhất Middlesbrough - nơi anh ghi được ba bàn thắng sau 24 trận.

Tuyển thủ Scotland tiếp nối Luis Diaz, Darwin Nunez, Trent Alexander-Arnold, Caoimhin Kelleher và Jarell Quansah rời nhà vô địch Anh mùa hè này, mang về khoản thu nhập hơn 200 triệu bảng từ những thương vụ này và để bù đắp cho khoản chi chuyển nhượng hơn 300 triệu bảng mà đội chủ sân Anfield bỏ ra trong nỗ lực làm mới đội hình. Ngoài ra, tiền vệ Harvey Elliott vẫn đang trong quá trình đàm phán với RB Leipzig, trong khi West Ham cũng quan tâm đến tuyển thủ U21 Anh này. Hay hậu vệ trái Kostas Tsimikas được cho là sẽ chuyển đến Nottingham Forest…

Việc Liverpool cơ bản cân bằng ngân sách ở thời điểm này càng thúc đẩy họ quyết liệt hơn trong gần 2 tuần còn lại của thị trường chuyển nhượng. Đội bóng của HLV Slot vẫn đang quan tâm đến trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace, và đặc biệt là tiền đạo Alexander Isak - người được Newcastle định giá 150 triệu bảng.

Liverpool với HLV Slot thể hiện tham vọng tìm lại những ngày tháng huy hoàng mà CLB.

Chỉ duy nhất một lần kể từ năm 2007, cụ thể là Man.City vào năm 2019, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh lại là CLB Anh chi tiêu mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng. Sau nhiều năm “lép vế” trước sức mạnh tài chính của Man.City do Abu Dhabi hậu thuẫn, Liverpool giờ đây đang thể hiện sức mạnh của mình nhờ nhiều năm tăng trưởng thương mại, và sự thận trọng trong việc kiểm soát chi tiêu. “Tôi không cảm thấy giống Liverpool chút nào”, hậu vệ huyền thoại của sân Anfield, Jamie Carragher từng chia sẻ.

Liverpool đang thể hiện tham vọng tìm lại những ngày tháng huy hoàng mà CLB đã không có kể từ những năm 1980. Lần gần nhất Liverpool giành chức vô địch Anh liên tiếp là vào năm 1984, và nếu làm được điều đó trong mùa giải này, họ sẽ vượt qua Man.United để trở thành đội bóng thành công nhất của bóng đá Anh - hiện cả hai đang chia sẻ kỷ lục 20 lần vô địch Anh. Liverpool khởi đầu hành trình bảo vệ danh hiệu với chiến thắng 4-2 trước Bournemouth vào thứ Sáu tuần qua.

VIỆT TÙNG