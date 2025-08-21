Liverpool “tự tin” chiêu mộ được Isak, hoàn thành thương vụ kép trị giá 165 triệu bảng

Liverpool đã đưa ra một lời đề nghị mới cực khủng cho tiền đạo Alexander Isak, người đang muốn rời khỏi Newcastle bằng mọi giá, và cũng đang tiến gần đến trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace để hoàn thành mùa hè chuyển nhượng.

Liverpool đã đưa ra một lời đề nghị mới cực khủng 130 triệu bảng cho Alexander Isak.

Isak cuối cùng đã lên tiếng về khả năng rời Newcastle vào tối thứ Ba, đưa ra một tuyên bố gây sốc cáo buộc Chích chòe “thất hứa”. Ngôi sao 25 tuổi người Thụy Điển cũng chỉ trích Newcastle vì “gây hiểu lầm” cho người hâm mộ về thời điểm anh muốn rời đi - phía Isak khẳng định Eddie Howe đã được thông báo vào mùa giải trước, trong khi CLB khẳng định đây chỉ là tin tức mới với họ. Từ đây, Isak tin rằng hai bên “không còn có thể tiếp tục” bên nhau và sự thay đổi “là vì lợi ích tốt nhất của tất cả mọi người, không chỉ riêng tôi”…

Newcastle sau đó đáp trả bằng cách nói rằng họ “không thấy các điều kiện cho một vụ chuyển nhượng mùa hè được đáp ứng”. Phóng viên Craig Hope của Newcastle cũng tiết lộ rằng ban lãnh đạo sân St James' Park hiện đang kiên quyết sẽ không bán cầu thủ 25 tuổi này trong bất kỳ trường hợp nào vào mùa hè này. Trước đây, Newcastle đã sẵn sàng đàm phán với Liverpool nhưng giờ đây, họ quyết tâm ngăn chặn sự ra đi của ngôi sao vẫn còn 3 năm trong hợp đồng này.

Đầu tháng 8, Liverpool đã bị từ chối lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng vào cộng thêm các khoản phụ phí, nhưng sẵn sàng quay lại với một đề xuất mới, bất chấp lập trường kiên định của Newcastle. Theo The Sun, ban lãnh đạo Liverpool đã “phê duyệt một thương vụ kỷ lục của Anh trị giá 130 triệu bảng cho Isak”. Newcastle đã đặt giá Isak ở mức 150 triệu bảng, nhưng Liverpool “tự tin rằng cuối cùng họ sẽ để Isak ra đi” với mức giá thấp hơn. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh - đội từng phá kỷ lục chuyển nhượng Anh một lần trong mùa hè này khi chi 116 triệu bảng cho Florian Wirtz - tin rằng Newcastle có thể bị ép buộc nếu cầu thủ này tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình bất chấp hậu quả.

Marc Guehi có thể theo chân Isak gia nhập Liverpool với mức phí 35 triệu bảng.

Bên cạnh đó, The Sun cũng tiết lộ trung vệ người Anh, Marc Guehi có thể theo chân Isak đến Anfield với mức phí chuyển nhượng 35 triệu bảng. Hôm thứ Tư, cũng có nguồn tin cho rằng Liverpool thậm chí đã tổ chức kiểm tra y tế cho trung vệ 25 tuổi này. Guehi đã bước vào năm cuối cùng của hợp đồng với Palace và không có ý định gia hạn. Đầu năm nay, Palace từng từ chối những lời đề nghị trị giá khoảng 65-70 triệu bảng cho Guehi, đến từ Newcastle và Tottenham. Palace vẫn hy vọng sẽ ký hợp đồng mới với Guehi vào thời điểm đó, nhưng khi điều đó không thể xảy ra, họ sẵn sàng bán với giá thấp hơn.

Guehi được xác định là mục tiêu phòng ngự số 1 của Liverpool sau khi Jarell Quansah được bán cho Bayer Leverkusen. TEAMtalk tiết lộ vào đầu tháng 7 rằng Liverpool đã đạt được các điều khoản cá nhân với Guehi, thông tin sau đó đã được xác nhận bởi các nguồn tin khác, bao gồm cả chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano.

VIỆT TÙNG