Liverpool lại giành chiến thắng ở những phút cuối

Liverpool lại tìm thấy một bàn thắng quyết định ở những phút cuối trong khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng của mình. Đội trưởng Virgil van Dijk ghi bàn ở phút bù giờ thứ hai, ấn định chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid khi tưởng chừng như nhà vô địch Anh sẽ bỏ lỡ lợi thế dẫn trước 2 bàn chỉ sau 6 phút.

Virgil van Dijk ghi bàn ở phút bù giờ thứ hai giúp Liverpool thắng 3-2 trước Atletico Madrid.

Liverpool đã thắng cả bốn trận Ngoại hạng Anh mùa này với những bàn thắng quyết định sau phút 80, bao gồm 2 lần trong những phút bù giờ cuối cùng. Nhập cuộc ở Champions League, đội bóng của HLV Arne Slot tưởng chừng sẽ không rơi vào tình cảnh tương tự, khi đang dẫn trước với bàn thắng ở phút thứ 4 của Andy Robertson, và một cú sút đẹp mắt của Mohamed Salah sau đó 2 phút. Tuy nhiên, lần thứ 3 trong 5 trận Liverpool để vuột mất lợi thế dẫn trước. Marcos Llorente đã gỡ hòa 2-2 bởi các bàn thắng trong thời gian bù giờ hiệp một và ở phút 81.

Mặc dù vậy, đội chủ sân Anfield với “thói quen” ghi bàn thắng muộn vẫn có đủ thời gian để tìm kiếm bàn thắng cần thiết. Dominik Szoboszlai thực hiện một quả phạt góc từ cánh phải, và Virgil van Dijk đã thoát khỏi sự kèm cặp đánh đầu mạnh mẽ vào góc gần. Chiến thắng 3-2 quan trọng này cũng khiến ngày sinh nhật thứ 47 của HLV trưởng Arne Slot thêm phần hạnh phúc.

Nhìn lại màn trình diễn của đội bóng, Slot chia sẻ: “Nếu muốn đánh bại một đội bóng như Atletico, một đội bóng có tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc, bạn phải đánh bại họ bằng chính vũ khí của họ, đó chính là tinh thần chiến đấu, và đó là điều chúng tôi đã thể hiện một lần nữa hôm nay. Tôi nghĩ chúng tôi nên tạo điều kiện cho chính mình - khi dẫn trước 2-0 trong hiệp một, chúng tôi đã có khá nhiều cơ hội để ghi bàn thứ ba. Khi dẫn trước 2-1 trong hiệp hai, chúng tôi đã sút trúng cột dọc. Trong 10 phút còn lại, chúng tôi đã liên tục tấn công, tấn công, tấn công và ghi được một bàn thắng từ tình huống cố định”.

Màn ra mắt rất được mong đợi của Alexander Isak, bản hợp đồng kỷ lục của đội bóng Anh, lại khá nhạt nhòa. Cầu thủ trị giá 125 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng từ Newcastle đã bất ngờ được đá chính chỉ sau 18 phút thi đấu cho đội tuyển Thụy Điển, sau khi anh vắng mặt trong giai đoạn tiền mùa giải với CLB cũ. Isak được chơi thêm 12 phút đầu hiệp hai trước khi nhường chỗ cho Hugo Ekitike.

Màn ra mắt rất được mong đợi của bản hợp đồng kỷ lục Alexander Isak khá nhạt nhòa.

Mặc dù vậy, HLV Slot bất ngờ trước thể lực của Isak trong trận ra mắt. “Trong 60 phút thi đấu, tôi thấy cậu ấy khá sung sức”, Slot chia sẻ với TNT Sports. “Cậu ấy có thể chơi tốt ở đẳng cấp này sau một hoặc hai tuần tập luyện cùng đội. Đó là điều quan trọng, cậu ấy có thể chơi bóng và thật tuyệt vời khi được chứng kiến ​​cậu ấy thi đấu, và điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Cậu ấy sung sức hơn tôi mong đợi, nhưng người hâm mộ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng. Chúng tôi thi đấu ba lần một tuần và điều đó vẫn hơi quá sức với cậu ấy. Chúng tôi có hai cầu thủ số 9 xuất sắc và chúng tôi sẽ sử dụng cả hai trong suốt sự nghiệp của họ tại đây”.

VIỆT TÙNG