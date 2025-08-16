Liverpool giành 3 điểm kịch tính trong ngày khai màn

Những bàn thắng muộn, những lời tri ân Diogo Jota và việc Antoine Semenyo bị phân biệt chủng tộc là những điều đã xảy ra khi Liverpool giành chiến thắng trong trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026.

Mohamed Salah ấn định chiến thắng ngược dòng 4-2 đầy cảm xúc cho Liverpool.

Đây là trận đấu chính thức đầu tiên tại Anfield kể từ khi Jota - một cầu thủ nổi tiếng của Liverpool trong 5 năm qua - và em trai Andre Silva qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha vào ngày 3-7. Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ đã giơ cao những tấm biển ghi dòng chữ "DJ20" và "AS30" trên 2 khán đài trong khoảng thời gian mặc niệm để tưởng nhớ các cầu thủ Bồ Đào Nha. Các cầu thủ Liverpool khoác tay nhau đứng quanh vòng tròn trung tâm, ban huấn luyện và cầu thủ của cả 2 đội đều đeo băng đen trên tay…

Vượt qua nỗi đau, đương kim vô địch Liverpool đã khởi đầu Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng kịch tính 4-2 trước Bournemouth tại Anfield vào thứ Sáu. Federico Chiesa ghi bàn ở phút 88 và Mohamed Salah ghi thêm một bàn nữa ở phút bù giờ thứ 4, giúp Liverpool lội ngược dòng sau khi để mất lợi thế dẫn trước 2 bàn. Sau tiếng còi mãn cuộc, Salah đã rơi nước mắt khi đứng trước khán đài Kop và hòa giọng cùng người hâm mộ hát vang bài hát về Jota. Salah trước đó cũng tái hiện màn ăn mừng bàn thắng của Jota sau khi anh ấn định chiến thắng quan trọng cho Liverpool.

“Thông thường khi tỷ số là 2-2, ai cũng biết tôi trông đợi vào cầu thủ nào vào thời điểm đó. Tôi rất muốn đưa Diogo Jota vào sân nhưng không thể, vì những lý do khủng khiếp,” HLV Arne Slot chia sẻ. “Nhưng tối nay, người hâm mộ và các cầu thủ đã làm được điều mà anh ấy đã làm cho chúng tôi nhiều lần trong quá khứ”.

Người hâm mộ sân Anfield tri ân Diogo Jota và em trai Andre Silva.

Tân binh trị giá 69 triệu bảng của Liverpool, Hugo Ekitike đã mở tỷ số ở phút 37, trước khi Cody Gakpo giúp chủ nhà tạo lợi thế an toàn khi vươn lên dẫn trước 2-0. Giữa 2 khoảng khắc đó, ở phút 28, trận đấu đã bị tạm dừng sau khi tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth báo cáo với trọng tài Anthony Taylor rằng anh bị một khán giả dùng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc. Sau khi tình hình được giải quyết và Semenyo, cầu thủ 25 tuổi người Ghana, được các đồng đội an ủi sau sự cố cũng đã sẵn sàng thi đấu trở lại.

Nhưng khi Arne Slot bất ngờ thay thế các hậu vệ cánh Jeremie Frimpong và Milos Kerkez, là 2 trong số 4 tân binh đá chính ở ngày ra mắt, sau hơn một giờ thi đấu thì Bournemouth đã khai thác triệt để sự thiếu quen thuộc của tiền vệ Wataru Endo - người thay Frimpong chơi ở vị trí hậu vệ phải. Và chính Semenyo đã ghi bàn liên tiếp ở các phút 64 và 76 để gỡ hòa cho Bournemouth. Trong đó, bàn thắng thứ 2 của anh là một pha lập công cá nhân xuất sắc từ sâu trong phần sân nhà. “Thành thật mà nói, tôi không biết Antoine đã chơi với tâm thế nào sau sự cố đó, và còn có thể ghi được những bàn thắng như vậy”, đội trưởng Adam Smith của Bournemouth nói.

Rất may cho chủ nhà là Arne Slot đã có thể “sửa sai”. Ông đưa hậu vệ Joe Gomez vào sân mặc dù chỉ tập luyện 2 ngày sau ba tuần nghỉ thi đấu vì chấn thương, để Endo có thể di chuyển lên hàng tiền vệ, và tân binh kỷ lục của CLB là Florian Wirtz chuyển sang vị trí số 9 ảo thay cho Ekitike. Ở phút 82, ông đưa ra quyết định rút Wirtz ra để thay bằng Federico Chiesa - một tiền đạo đang muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu.

Federico Chiesa trở thành cứu tinh của Liverpool với bàn thắng đầu tiên của anh tại Ngoại hạng Anh.

Và Chiesa đã trở thành vị cứu tinh với bàn thắng ở phút 88, cũng là pha ghi bàn đầu tiên của anh tại giải Ngoại hạng Anh, trước khi Salah ghi bàn thắng thứ 8 trong 9 trận đấu mở màn mùa giải. Tuyển thủ Italy đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân kể từ khi chuyển đến từ Juventus với giá 12 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, chỉ có một lần đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Bàn thắng này là pha lập công thứ 3 của anh trong màu áo Liverpool, và đều được ghi ở phút 88 hoặc muộn hơn.

Chiesa đã được đồn đoán rất nhiều về việc trở lại Italy vào mùa hè này, nhưng khi được hỏi về tương lai của cầu thủ này, Slot cho biết: “Miễn là cậu ấy còn ở đây, chắc chắn là ở Liverpool và tôi không có lý do gì để tin rằng điều gì đó sẽ thay đổi. Cậu ấy đã gặp khó khăn trong việc chuẩn bị thể lực mùa trước. Thật không may, cậu ấy cũng đã bỏ lỡ chuyến du đấu châu Á của chúng tôi, vì vậy cậu ấy đã vắng mặt khá nhiều. Nhưng khi chúng tôi cần Federico ở tỷ số 2-2, chúng tôi đã đưa cậu ấy vào sân và cậu ấy đã thể hiện tốt, và điều đó luôn tích cực cho tương lai của bạn tại CLB”.

Tiếp theo, Liverpool sẽ du hành đến sân St. James' Park vào ngày 25-8 để đối đầu Newcastle - đội sẽ khai màn mùa giải trên sân Aston Villa vào thứ Bảy này.

VIỆT TÙNG