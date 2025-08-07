Liverpool đồng ý bán Darwin Nunez sang Al-Hilal

Sự nghiệp của tiền đạo Darwin Nunez tại Liverpool đã kết thúc sau khi nhà vô địch Ngoại hạng Anh đồng ý bán anh cho Al-Hilal với giá 53 triệu bảng, con số thấp hơn rất nhiều so với mức 84 triệu bảng đội chủ sân Anfield từng bỏ ra chỉ 3 mùa giải trước.

Liverpool đồng ý bán Darwin Nunez cho Al-Hilal với giá trị ban đầu 53 triệu bảng.

Tuyển thủ người Uruguay sẽ chuyển đến Saudi Pro League, sau khi đã nói rõ với ban lãnh đạo Liverpool hồi đầu mùa hè rằng anh muốn rời khỏi Anfield. Nunez thậm chí đã yêu cầu rời đi từ tháng 1, khi anh trở thành mục tiêu theo đuổi của các đội bóng Saudi Arabia, nhưng Liverpool đã quyết định giữ anh lại cho đến hết mùa giải để anh có thể đóng góp vào thành công của đội bóng.

Trong mùa hè này, vào tháng 6, Liverpool từng nhận được lời đề nghị từ Napoli cho Nunez nhưng ngay lập tức bị từ chối, khi nhà vô địch Italy đề xuất mức phí chỉ hơn 45 triệu bảng Anh, và muốn được trả góp - bắt đầu từ mùa hè năm 2026. Kể từ đó, chỉ có Al-Hilal là cơ bản đáp ứng mong muốn về giá của nhà vô địch Anh. Ngoài giá trị chuyển nhượng ban đầu giá 53 triệu bảng, Liverpool sẽ được hưởng một số khoản tiền thưởng nếu Nunez thi đấu thành công tại CLB mới.

Khi Nunez đến sân Anfield vào năm 2022, Liverpool đã trả cho Benfica một khoản tiền đảm bảo là 75 triệu bảng, và khoản phí này sẽ tăng lên mức kỷ lục của CLB khi đó là 84 triệu bảng nếu anh thành công. Dù không gây ấn tượng thật sự lớn tại bóng đá Anh, chỉ ghi 40 bàn sau 143 trận - bao gồm 25 bàn sau 95 trận ở giải Ngoại hạng Anh - nhưng tiền đạo 26 tuổi vẫn được người hâm mộ sân Anfield yêu mến nhờ thái độ của mình. Đóng góp của anh rất đáng kể trong mùa giải trước, đặc biệt là cú đúp vào lưới Brentford hồi tháng 1, đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cuộc đua vô địch. Bất chấp tin đồn ra đi, Nunez vẫn có màn trình diễn trong giai đoạn tiền mùa giải rất đáng khích lệ, ghi được rất nhiều bàn thắng - bao gồm cả cú hat-trick vào lưới Stoke City.

Quyết định chia tay Nunez được Liverpool đưa ra trong bối cảnh họ đang nỗ lực gây quỹ cho mục tiêu Alexander Isak, cầu thủ đang muốn rời Newcastle. Cuối tuần vừa qua, Liverpool đưa ra lời đề nghị đầu tiên trị giá 110 triệu bảng, cộng với các khoản phụ phí. Tuy nhiên, theo Sky Sports News, tổng giá trị đề nghị không đạt 120 triệu bảng, và tất nhiên Newcastle đã nhanh chóng từ chối, khi Chích chòe định giá ngôi sao của mình lên đến 150 triệu bảng.

VIỆT TÙNG