Liệu Jude Bellingham có thể cứu vãn mùa giải của Real Madrid trong trận El Clásico

Năm ngoái, tiền vệ người Anh là hình mẫu anh hùng cổ điển của Madrid: anh đến, anh thấy, anh chinh phục. Anh cũng là người hùng trong các trận Clásico, ghi bàn, giúp đội chiến thắng và ăn mừng. Bellingham đã khiến Barcelona phải khuất phục: ba trận, một kiến tạo, hai bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, và ba danh hiệu (LaLiga, Siêu cúp Tây Ban Nha và Champions League).

Bạn còn nhớ những bàn thắng tuyệt vời của anh ấy chứ? Bàn đầu tiên: một cú sút xa như sấm sét tại sân vận động Olympic của Barcelona, khi đội nhà đang bị dẫn 1-0, xé toạc mành lưới từ cự ly 30 mét. Bàn thứ hai: cùng buổi chiều hôm đó, Bellingham thực hiện một pha chạy chỗ thông minh từ ngoài vòng cấm vào vị trí trung phong, đệm bóng vào lưới từ đường chuyền bị cản phá của Luka Modric. Và từ góc nhìn của người Catalan, bàn thứ ba thực sự là một cú đánh vào tim: một quả tạt từ cánh phải của Lucas Vázquez, một pha chạy chỗ thông minh của Bellingham, và một cú sút vào góc cao khung thành của Marc-André ter Stegen bằng chân không thuận. Tất cả như một kịch bản Hollywood.

Nhưng tầm nhìn u ám, đầy dự cảm của Bellingham về tương lai là nó đã xuất hiện từ lúc đó, ngay sau khi anh giành danh hiệu thứ tư với Madrid (trong 12 tháng), khi anh và đồng đội chào đón sự xuất hiện của Kylian Mbappé và một mùa giải mới bằng cách vô địch Siêu cúp UEFA tại Warsaw vào tháng Tám, đánh bại Atalanta 2-0.

Sau trận đấu đó, khi được một nhà báo nói: “Dù sao thì Jude, chúc mừng với danh hiệu đầu tiên – giờ là sáu danh hiệu nữa trong mùa tới nhé?”, anh trả lời: “Vâng, và 190 trận đấu mà chúng tôi phải vượt qua để làm được điều đó!”

Thông điệp từ chàng trai trẻ, cực kỳ sung sức, người vừa trải qua kỳ nghỉ hè ngắn ngủi đáng kinh ngạc trước khi lao vào một trận chung kết cạnh tranh sau bốn ngày tập luyện trước mùa giải, rất rõ ràng. Anh cố tình nhấn mạnh: các cầu thủ đang bị quá tải, họ phải thi đấu quá nhiều, di chuyển quá nhiều và không có đủ thời gian để làm mới tâm trí và cơ thể mệt mỏi… họ sẽ phải chịu đựng.

Bellingham có ánh đèn sân khấu hoàn hảo cuối tuần này để đảo ngược một mùa giải khó khăn trước Barcelona khi Real Madrid vẫn đang chiến đấu cho danh hiệu LaLiga 2024-25. Guillermo Martinez/NurPhoto via Getty Images

Tua nhanh đến hiện tại, kỷ lục Clásico của Bellingham là một bản tóm tắt thu nhỏ cho mùa giải của Madrid, mùa giải mà trước đây vẫn được coi là thành công khi họ đã giành hai danh hiệu và vẫn còn hai danh hiệu để tranh đấu.

Nhưng mùa giải này có thể đánh dấu sự kết thúc của Carlo Ancelotti tại Bernabéu và là mùa mà người hâm mộ tại trụ sở Los Blancos đã dành một phần chiều Chủ nhật để la ó và huýt sáo các “anh hùng” của họ, dù Real Madrid đánh bại Celta Vigo và vẫn bám sát Barcelona. Madrid, nhà đương kim vô địch, đang kém đội dẫn đầu bốn điểm khi còn bốn trận, bao gồm trận Clásico tại Barcelona vào Chủ nhật.

Kỷ lục Clásico của Real Madrid mùa này: đá ba trận, thua cả ba, để thủng lưới 14 bàn, ghi bốn bàn. So với mùa trước: đá ba trận, thắng cả ba, ghi chín bàn, để thủng lưới bốn bàn. Đó là một sự thụt lùi khủng khiếp. Với Bellingham, thành tích của anh trước đối thủ Chủ nhật này là: 314 phút ở giải vô địch, cúp và Siêu cúp Tây Ban Nha, không thắng, không ghi bàn, không kiến tạo, kèm theo nhiều sự tức giận, thất vọng và một thẻ đỏ trong trận chung kết Copa del Rey, dù thẻ này sau đó được hủy bỏ trên kháng cáo.

Thống kê tổng thể của anh mùa này so với mùa trước thoạt nhìn có vẻ yếu kém, nhưng trong bối cảnh, chúng không tệ. Bellingham mất đi các nguồn lực phòng ngự phía sau – Nacho đã ra đi, Éder Militão và Dani Carvajal chấn thương dài hạn – và mất đi sự chắc chắn và sáng tạo bên cạnh với sự ra đi của Toni Kroos, cộng thêm sự xuất hiện của Mbappé, người nhận nhiều đường chuyền nhất từ Bellingham ở LaLiga. Tất cả điều này cho thấy ghi tám bàn và tám kiến tạo ở LaLiga, so với 19 bàn và sáu kiến tạo mùa 2023-24, không phải là tệ. Ở Champions League, ghi ba bàn và ba kiến tạo so với bốn bàn và năm kiến tạo mùa trước cũng không tệ.

Đó là bằng chứng về cách lịch thi đấu bóng đá toàn cầu đang trừng phạt những cầu thủ xuất sắc, là ở các chỉ số thể chất. Mùa trước, Bellingham là một gã khổng lồ: anh chạy nhiều hơn, nhảy nhiều hơn, định thời điểm di chuyển hoàn hảo, bổ sung hiệu suất thể chất và thể thao vượt trội cho một trí óc sắc bén, kỹ thuật điêu luyện và thái độ chiến thắng mãnh liệt. Các đối thủ không thể theo kịp. Mùa này, anh vẫn là động lực của Real Madrid, nhưng những người khác, những người thi đấu và di chuyển ít hơn, có nhiều thời gian nghỉ ngơi và phục hồi hơn, không chỉ thu hẹp khoảng cách mà còn vượt qua anh.

Vì vậy, mùa này ở La Liga, Bellingham là cầu thủ Madrid xếp thứ tư về khả năng giành lại bóng ở nửa sân đối phương, nhưng anh xếp thứ 30 trên toàn LaLiga. Về số lần chạy nước rút trung bình, anh đứng thứ năm ở Madrid, thứ 33 trên toàn giải. Tốc độ trung bình: thứ 14 ở Real Madrid/thứ 156 LaLiga. Các pha chạy nước rút cường độ cao: thứ năm Madrid/thứ 52 LaLiga. Tranh chấp trên không: thứ chín Madrid/thứ 127 LaLiga. Thắng tranh chấp trên không: thứ 13 Madrid/thứ 127 LaLiga. Lịch thi đấu, việc di chuyển không ngừng, thiếu thời gian ngắt kết nối và thiếu nghỉ ngơi – tất cả đang trình hóa đơn mà Madrid chưa thể thanh toán.

HLV Ancelotti, trong bối cảnh những gì Madrid thiếu mùa này, muốn Bellingham là một tiền vệ có kỷ luật chiến thuật, trật tự hơn so với “anh hùng” chạy khắp nơi, tấn công mọi tình huống mà Bellingham đã cố gắng thể hiện khi đội gặp áp lực. Đó là điều ông đã cố gắng truyền đạt cho tài năng trẻ của mình, dù không hoàn toàn thành công.

Tuy nhiên, Bellingham vẫn là một cầu thủ và một chiến binh phi thường. Không chỉ Real Madrid may mắn có anh trong đội hình; việc anh thi đấu ở Tây Ban Nha là một lợi ích lớn cho LaLiga. Vấn đề là với một trận đấu mang tính quyết định vào cuối tuần này – trận đấu mà nếu thắng, hoàn toàn có thể đưa Bellingham và đồng đội đến với việc giữ lại danh hiệu LaLiga – đã có những xu hướng quan trọng không chỉ đi ngược lại anh mà anh đã hoàn toàn dự đoán trước.

Hai khoảnh khắc mang tính biểu tượng cho thấy anh cảm nhận thế nào về tất cả những điều này – và cách nó chắc chắn đã ảnh hưởng tiêu cực đến anh – đến từ thất bại tại Arsenal và trận thua chung kết Copa del Rey.

Sau thất bại 0-3 đáng kinh ngạc ở London, anh thừa nhận một cách thẳng thắn: “Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn không đủ sức, đó là sự thật, và Arsenal đã chơi rất tốt. Thành thật mà nói, họ có thể ghi nhiều bàn hơn, chúng tôi may mắn chỉ thua ba bàn. Chúng tôi thất vọng về bản thân, không có gì để biện minh từ những lý do bên ngoài: chúng tôi phải nhìn thẳng vào chính mình. Đây là những chủ đề tương tự như những gì đã xảy ra cả mùa khi chúng tôi thua, nhưng ở quy mô lớn hơn. Chúng tôi sẽ phải giải quyết nó.”

Rồi đến bước ngoặt trong trận chung kết Copa del Rey. Phút 28, tỷ số 0-0; Madrid phản công, Bellingham cố gắng chuyền cho Vinícius Júnior ghi bàn nhưng đường chuyền của anh bị Pau Cubarsí chặn lại trong tư thế căng người. Bóng bật ra đến Pedri: Bellingham kinh hoàng, đưa hai tay lên đầu, nhưng thay vì quay lại đuổi theo Pedri – người thực hiện một đường chuyền cho Lamine Yamal và sau đó chạy chỗ nhận đường chuyền ngược lại để ghi một bàn thắng đẳng cấp thế giới – Bellingham chỉ chậm rãi chạy về, thất vọng, bất lực và tạm thời trở nên vô dụng. Đó là điều hoàn toàn trái ngược với toàn bộ mùa giải ra mắt của anh tại Madrid.

Vì vậy, đây là sự thật: mặc dù anh đã cảm nhận được tất cả những điều này sắp xảy ra, mặc dù bạn có thể thấy sự tức giận và thất vọng toát ra từ anh trong mỗi trận đấu, và mặc dù anh và đồng đội đã bị Barcelona đánh bại trong cả ba trận Clásico mùa này, Bellingham vẫn là một cầu thủ có thể thay đổi cục diện vào Chủ nhật. Anh vẫn là người có thể ghi bàn từ những quả đánh đầu từ các đường tạt, sút xa hoặc khả năng xuất hiện trong vòng cấm ở nơi mà hàng thủ đối phương ít muốn thấy nhất, điều hoàn toàn có thể đảo ngược trận Clásico cuối cùng của mùa giải theo hướng có lợi cho Madrid.

Tại thời điểm đó, ở La Liga, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Liệu anh có thể tạo ra một khoảnh khắc Hollywood nữa trong sự nghiệp đã đầy ắp những khoảnh khắc như vậy?

LONG KHANG