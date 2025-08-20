Liệu bản hợp đồng với Son Heung-min có mở ra cánh cửa châu Á cho MLS?

Siêu sao bóng đá Hàn Quốc Son Heung-min, một trong những cầu thủ được yêu mến nhất châu Á, vừa mang đến cho Giải bóng đá nhà nghề Mỹ - MLS cơ hội vàng để nâng tầm danh tiếng toàn cầu. Với bản hợp đồng hai năm cùng Los Angeles FC (LAFC), liệu “Sonny” có thể giúp giải đấu Mỹ mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường bóng đá đầy tiềm năng này?

Từ Premier League đến MLS: Một bước đi táo bạo

Người hâm mộ bóng chày Hàn Quốc từ lâu đã quen với việc sắp xếp lịch cuối tuần theo các trận đấu của giải bóng chày Mỹ - MLB. Giờ đây, đến lượt người hâm mộ bóng đá nước này hướng sự chú ý sang MLS. Son Heung-min, biểu tượng của bóng đá châu Á, vừa chính thức gia nhập LAFC sau những năm tháng rực rỡ tại Tottenham Hotspur – nơi anh góp phần đưa Spurs trở thành câu lạc bộ được yêu thích nhất tại Hàn Quốc và là một trong những đội bóng lớn ở châu Á.

“Họ có 24 tháng để khai thác triệt để,” Sasi Kumar, cựu tuyển thủ Singapore và nhà sáng lập công ty tiếp thị thể thao Red Card Global, chia sẻ. “Cơ hội thương mại đang hiện hữu rõ ràng trước mắt LAFC.”

Son đã là gương mặt hàng đầu của bóng đá châu Á trong nhiều năm. Anh từng giành Chiếc giày vàng Premier League, giải thưởng Puskas cho bàn thắng đẹp nhất, và chỉ vài tháng trước, anh đã nâng cao một trong những danh hiệu lớn nhất châu Âu với tư cách đội trưởng của Tottenham. Sự nghiệp lẫy lừng tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh không chỉ là niềm tự hào quốc gia tại Hàn Quốc mà còn thu hút sự chú ý trên khắp châu Á, biến anh thành một siêu sao toàn cầu. Nhờ Son, gần như mọi tài năng trẻ Hàn Quốc giờ đây đều mơ ước được thi đấu ở Premier League.

Tuy nhiên, MLS không sở hữu sức hút tương tự Premier League. Trong lịch sử, giải đấu này ít được chú ý tại châu Á, và việc Son chuyển đến Mỹ ở tuổi 33 không phải là lựa chọn được dự đoán rộng rãi. Trong những năm qua, người hâm mộ Hàn Quốc từng bàn tán sôi nổi về điểm đến tiếp theo của Son, với những cái tên như Barcelona thường xuyên được nhắc đến. Ngay cả khi phong độ và thể lực của anh có phần sa sút ở mùa giải trước, châu Âu vẫn là lựa chọn khả dĩ nhất. Một bến đỗ ở Saudi Arabia dường như không phù hợp, còn việc trở lại K League – nơi Son chưa từng thi đấu – có thể gây tranh cãi tại quê nhà, nơi anh là gương mặt đại diện cho hơn 30 thương hiệu.

“Ban đầu, phản ứng của người hâm mộ khá trái chiều. Một số muốn Son ở lại châu Âu để chơi Champions League thêm ít nhất một mùa nữa”, Lee Seung-mo, nhà báo tại Seoul, cho biết. “Nhưng sau khi Son giải thích lý do chọn LAFC và MLS, phần lớn người hâm mộ đã hiểu và ủng hộ quyết định của anh. Việc đặt chân đến Mỹ cũng hợp lý khi World Cup đang đến gần – giải đấu có thể là lần xuất hiện cuối cùng của Son trên sân khấu lớn”.

Lee thừa nhận rằng không phải tất cả người hâm mộ từng theo dõi Son ở Anh sẽ tiếp tục xem anh thi đấu tại Mỹ. “Lượng khán giả sẽ không thể giống 100% như ở Premier League – giải đấu có lượng người hâm mộ đông đảo nhất. Tuy nhiên, hầu hết fan của Son sẽ muốn theo dõi MLS,” anh nói.

Son: Biểu tượng vượt mọi rào cản

Những năm tháng ở đỉnh cao đã biến Son thành biểu tượng tại Hàn Quốc, đủ sức vượt qua mọi rào cản của giải đấu mà anh tham gia. “Hình ảnh của Son vượt qua mọi ranh giới về nhân khẩu học, địa lý – tất cả mọi thứ”, Kumar nhấn mạnh. “Mỗi khi Spurs thi đấu, bạn sẽ thấy người hâm mộ từ khắp châu Á ủng hộ anh ấy. Son là một nhân vật đáng yêu, bạn không cần phải là fan Spurs để yêu mến anh.”

LAFC đang sở hữu những lợi thế riêng. Dù MLS không phải Premier League, Mỹ cũng không phải Anh Quốc. Hàn Quốc có mối liên hệ kinh tế mạnh mẽ với Mỹ, với gần 20% kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế dựa vào xuất khẩu này hướng đến Mỹ trong năm 2024, so với chỉ 1% sang Anh. “Thị trường Hàn Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với Mỹ – đây là thị trường lớn cho mỹ phẩm, điện tử, ô tô, điện thoại Hàn Quốc”, Kumar nói. “Son mang đến một nền tảng và cơ hội để LAFC thâm nhập thị trường này với một tài sản khổng lồ. Điều hiển nhiên là LAFC nên tổ chức các tour du đấu ở châu Á và tìm kiếm các cơ hội hợp tác thương hiệu và nội dung tại các thị trường khác nhau.”

Các công ty Hàn Quốc từ lâu đã gắn bó với thể thao. K League từng – và phần nào vẫn – hoạt động dựa trên mô hình sở hữu của các tập đoàn, với Hyundai là một thế lực lớn trong Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. “Thể thao Mỹ nổi tiếng với khả năng tiếp thị xuất sắc, và tôi tin rằng LAFC cũng như MLS sẽ nỗ lực hết sức để chinh phục thị trường Hàn Quốc”, Lee nhận định.

Việc LAFC tạo nên sự kiện lớn từ bản hợp đồng với Son đã được đón nhận tích cực. Steve Han, người dẫn chương trình podcast Fairpoint và phụ trách nội dung Hàn Quốc cho FIFA tại Los Angeles, đã chứng kiến sự phấn khích này. “Tại buổi họp báo ra mắt, có những nhà báo Hàn Quốc mặc áo đấu của LAFC”, Han chia sẻ. “Trong nhiều năm, LAFC đã là một trong những câu lạc bộ xây dựng thương hiệu tốt nhất MLS. Những nội dung mà câu lạc bộ tung ra đã thực sự khiến người hâm mộ phấn khích. Sân khấu đã sẵn sàng để Son đặt dấu ấn cuối cùng.”

Hai năm tới sẽ là thời điểm quyết định để LAFC và MLS tận dụng tối đa “tài sản” Son, từ các tour du đấu, hợp tác thương hiệu, đến việc thu hút người hâm mộ mới. Nếu thành công, Son không chỉ là người hùng trên sân cỏ mà còn là cầu nối đưa MLS đến gần hơn với hàng triệu trái tim yêu bóng đá ở châu Á.

LONG KHANG