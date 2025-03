Lịch thi đấu còn lại Premier League: Newcastle, Forest dễ nhất, còn Chelsea khó nhất?

Với 10 vòng đấu còn lại, mùa giải Premier League 2024-25 đang bước vào giai đoạn cuối. Chỉ có Liverpool và Aston Villa, mỗi đội còn 9 trận. Tuy nhiên, không phải mọi chặng đường cuối đều giống nhau, và việc hiểu rõ độ khó tương đối của lịch thi đấu còn lại của mỗi đội có thể cho chúng ta một số gợi ý về cách mà những tuần cuối của mùa giải sẽ diễn ra.

Nhưng làm thế nào để đánh giá điều đó? Máy tính sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng sức mạnh Opta (Opta Power), một hệ thống đánh giá đội bóng toàn cầu, gán điểm số cho hơn 13.000 đội bóng nam và hơn 2.000 đội bóng nữ trên thang điểm từ 0 đến 100, trong đó 0 là đội được đánh giá thấp nhất thế giới và 100 là cao nhất.

Bằng cách tính trung bình điểm số của các đối thủ còn lại của mỗi câu lạc bộ, chúng ta có thể định lượng mức độ thử thách thực sự của chặng đường cuối của họ.

Độ khó lịch thi đấu Premier League - 10 trận cuối

Hãy bắt đầu từ phía cuối của thang độ khó.

Theo mô hình, Wolves có chặng đường còn lại dễ nhất trong số các đội Premier League. Xét đến việc họ đã trải qua lịch khai màn mùa giải khó khăn nhất, việc chặng cuối của họ dễ dàng hơn cũng là điều dễ hiểu.

Đội bóng của HLV Vítor Pereira hiện có khoảng cách an toàn 6 điểm so với khu vực xuống hạng, nhưng họ chưa hoàn toàn thoát hiểm. May mắn thay, ba trận đấu tiếp theo mang đến cơ hội để biến khoảng cách đó thành một vực sâu: họ sẽ làm khách trước Southampton và Ipswich, xen giữa là trận sân nhà gặp West Ham. Đó là ba trận đấu rất khả thi để giành chiến thắng.

Đối với ba đội mới thăng hạng – Southampton, Ipswich và Leicester – lịch thi đấu không mang lại nhiều hy vọng. Cả ba đội đều có chặng đường còn lại ở mức trung bình về độ khó, nhưng dựa trên phong độ của họ mùa này, ngay cả khi lịch thi đấu có phần dễ dàng hơn, việc xác định họ sẽ lấy điểm từ đâu để trụ hạng vẫn là một câu hỏi khó.

Có lẽ cuộc chiến thú vị nhất còn lại trên bảng xếp hạng là cuộc đua giành suất dự Champions League. Manchester City hiện đang đứng thứ 5 – một vị trí gần như chắc chắn đủ để giành vé tham dự giải đấu câu lạc bộ hàng đầu châu Âu – và đội bóng của Pep Guardiola có chặng đường còn lại dễ thứ hai. Đây sẽ là cú hích cho Man City, đội cần bóng đá Champions League vào năm sau để cứu vãn một mùa giải vốn dĩ rất tồi tệ.

Trận đấu duy nhất vào thứ Hai giữa West Ham và Newcastle cũng đã ảnh hưởng đến cuộc đua này, khi đội bóng của Eddie Howe giành chiến thắng sít sao 1-0 tại Sân vận động London, vươn lên vị trí thứ 6 với 47 điểm, ngang bằng với Manchester City. Hiện tại, chỉ có 7 điểm cách biệt giữa Bournemouth ở vị trí thứ 9 và Nottingham Forest ở vị trí thứ 3; với hầu hết các đội ở giữa còn 10 trận để chơi (Aston Villa còn 9 trận), vẫn còn thời gian để mọi thứ thay đổi.

Nottingham Forest, sau chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Man City cuối tuần qua, sở hữu lịch thi đấu còn lại dễ thứ ba. Họ sẽ nhắm đến các trận gặp Ipswich, Leicester, Everton và Brentford như những trận phải thắng, nhưng mùa này họ đã chứng minh có thể đối đầu với bất kỳ ai. Newcastle, đội đang đứng thứ 6 nhưng chỉ dựa trên hiệu số bàn thắng, cũng được hưởng lợi từ một chặng đường còn lại tương đối nhẹ nhàng.

Trong dự đoán của siêu máy tính Opta cho phần còn lại của mùa giải, Manchester City vẫn là ứng cử viên mạnh nhất cho top 4 (66,7%), tiếp theo là Nottingham Forest (55,2%), Chelsea (36,0%) và Newcastle (25,5%). Nếu mở rộng lên top 5, con số tăng đáng kể: Man City (82,1%), Forest (73,5%), Chelsea (57,6%), Newcastle (44,8%).

Nói về Chelsea, The Blues có một trong những chặng đường còn lại khó khăn nhất. Họ sẽ đối đầu Arsenal trên sân khách ở trận tiếp theo, sau đó kết thúc với 4 trận cuối đầy thử thách trước Liverpool, Newcastle, Manchester United và Nottingham Forest. HLV Enzo Maresca sẽ muốn tích lũy thật nhiều điểm trước giai đoạn đó.

Về phong độ gần đây, Brighton là ngựa ô có thể chen chân vào Champions League. Chim mòng biển đã thắng 4 trận liên tiếp tại Premier League, chuỗi thắng dài nhất từ trước đến nay của họ trong giải đấu, và là lần đầu tiên họ làm được điều này ở giải đấu cao nhất kể từ tháng 5 năm 1981. Siêu máy tính Opta hiện cho họ 8,6% cơ hội lọt vào top 4 và 18,9% cơ hội vào top 5.

HLV Fabian Hürzeler sẽ hy vọng câu ngạn ngữ “phong độ vượt lịch đấu” sẽ đúng, dù chặng đường còn lại của Brighton nằm trong nhóm khó nhất.

HLV Oliver Glasner đã tạo nên kỳ tích tại Crystal Palace, và “bầy Đại bàng” là một trong những đội có phong độ tốt nhất giải đấu trong năm 2025. Chỉ có Liverpool (25 điểm) giành được nhiều điểm Premier League hơn Palace (19 điểm, T6 H1 T2) trong năm nay. Liệu chuỗi trận của họ có sớm chấm dứt? Palace có chặng đường còn lại khó thứ hai, với 7/10 trận cuối gặp các đội trong nửa trên bảng xếp hạng. Phong độ mạnh mẽ của họ có thể cần được duy trì để giữ vững đà tăng trưởng.

Fulham đang trên đường đạt được tổng điểm cao nhất từ trước đến nay tại Premier League. Họ hiện đạt trung bình 1,5 điểm mỗi trận mùa này, tương đương 57 điểm trong 38 trận – vượt xa kỷ lục hiện tại 53 điểm của họ vào mùa 2008-09 khi đứng thứ 7. Nhưng đội bóng của Marco Silva phải đối mặt với một chặng cuối khốc liệt. Chuỗi trận sắp tới gặp Spurs, Arsenal, Liverpool, Bournemouth và Chelsea là một trong những giai đoạn 5 trận khó khăn nhất có thể tưởng tượng. Họ cần 11 điểm từ 10 trận cuối để phá kỷ lục, một nhiệm vụ không hề dễ dàng với những gì đang chờ đợi.

Cả Liverpool và Arsenal đều có chặng đường còn lại ở mức trung bình về độ khó, nhưng điều này gần như không ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch, nếu còn có thể gọi đó là một cuộc đua. Đội bóng của Arne Slot hiện dẫn đầu bảng với cách biệt 15 điểm và có thể vô địch sớm vào giữa tháng Tư. Siêu máy tính Opta dự đoán họ có 99,5% khả năng nâng cúp khi mùa giải khép lại.

HỒ VIỆT