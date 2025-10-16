Các môn khác

Lê Văn Công xếp hạng 4 tại giải Vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2025

Tại giải Vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2025 (diễn ra từ ngày 10 đến 18-10 tại Ai Cập), lực sĩ Lê Văn Công xếp hạng 4 với thành tích 176kg ở hạng cân 49kg nam.

Lê Văn Công dự tranh hạng cân 49kg nam giải Vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2025
Giải Vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2025 quy tụ hơn 500 vận động viên đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Các tuyển thủ tham gia tranh tài 20 hạng cân cá nhân (10 cho nữ và 10 cho nam) trong 7 ngày thi đấu, sau đó là 3 nội dung đồng đội vào ngày cuối cùng, khởi đầu hành trình vòng loại cho Paralympic Los Angeles 2028 (Mỹ).

Đây là giải đấu trọng điểm trong chu kỳ 2024–2028, do World Para Powerlifting (thuộc Ủy ban Paralympic Quốc tế - IPC) tổ chức, tính điểm chính thức cho vòng loại Paralympic 2028, quy tụ những tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới.

Tuyển thủ Lê Văn Công có màn thi đấu ấn tượng, đạt mức nâng 176kg, xếp hạng 4 chung cuộc nội dung nam hạng cân 49kg. Với thành tích này, Lê Văn Công chính thức vượt qua vòng loại đầu Paralympic Los Angeles 2028, tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao thể thao thế giới, khẳng định vị thế của thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tại giải lần này, đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam tham dự với các tuyển thủ: Lê Văn Công (hạng 49kg nam), Nguyễn Bình An (hạng 54kg nam), Đặng Thị Linh Phượng (hạng 50kg nữ), Châu Hoàng Tuyết Loan (hạng 55kg nữ).

NGUYỄN ANH

