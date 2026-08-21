Lê Quang Trãi, Phan Bá Hùng có bằng HLV thể lực AFC

Sau gần 1 tuần làm việc, khóa học Huấn luyện viên thể lực AFC cấp 2B năm 2026 đã bế giảng tại Đà Nẵng. Khóa học do LĐBĐ Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Trung tâm TDTT Quốc phòng 3 (TP. Đà Nẵng) tổ chức, với 11 học viên.

Có 11 học viên tham dự khóa học.

Khóa học diễn ra từ ngày 12 đến 18-8, đã thu hút sự quan tâm của nhiều HLV đến từ các CLB chuyên nghiệp, hạng Nhất như là Lê Quang Trãi, Nguyễn Văn Hiển, Đào Quang Hùng, Phan Bá Hùng…

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Yasumatsu Mikinobu gửi lời cảm ơn VFF và Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3 đã phối hợp tổ chức khóa học, đồng thời chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình với kết quả tốt.

Giảng viên người Nhật Bản đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc và sự tiến bộ của các huấn luyện viên Việt Nam qua các khóa đào tạo thể lực do AFC và VFF tổ chức.

Ông Yasumatsu cho biết cách đây một năm, ông đã tham gia giảng dạy các khóa thể lực AFC cấp 1A và 2A tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Việc tiếp tục được AFC và VFF tin tưởng mời tham gia giảng dạy tại Việt Nam là niềm vui và động lực để ông tiếp tục đồng hành, đóng góp cho công tác đào tạo huấn luyện viên thể lực.

Ông bày tỏ mong muốn các học viên tiếp tục nghiên cứu, trau dồi chuyên môn và vận dụng hiệu quả những kiến thức được học để đóng góp cho sự phát triển của bản thân cũng như bóng đá Việt Nam.

Về phía đơn vị đăng cai, ông Huỳnh Mạnh Hòa – Ủy viên Ban tổ chức khóa học, gửi lời cảm ơn VFF đã tin tưởng giao Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3 đăng cai tổ chức khóa học.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Lưu Quang Điện Biên, đại diện VFF, đã đánh giá cao kết quả học tập của các học viên, đồng thời cảm ơn hai giảng viên Yasumatsu Mikinobu và Kanno Atsushi đã dành thời gian giảng dạy liên tiếp hai khóa AFC cấp 1B và 2B tại Việt Nam.

KHÁNH VÂN