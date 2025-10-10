Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam thăm và làm việc với LĐBĐ TPHCM

Chiều 10-10, đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF).

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao số tiền 50 triệu đồng mà VFF hỗ trợ cho các Liên đoàn thành viên.

Về phía địa phương, buổi làm việc có sự tham dự của ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Trần Anh Tú – Chủ tịch LĐBĐ TPHCM; ông Ngô Lê Bằng – Phó Chủ tịch; ông Hồ Hồng Thạch – Phó Chủ tịch LĐBĐ Bình Dương (cũ); ông Trần Đình Huấn – Tổng Thư ký; ông Đỗ Văn Toàn – Tổng Thư ký LĐBĐ Bình Dương (cũ); cùng đại diện các Ban chuyên môn và các phòng chức năng của LĐBĐ TPHCM.

Theo báo cáo của LĐBĐ TPHCM, trong giai đoạn 2024 – 9 tháng đầu năm 2025, hoạt động bóng đá thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả ấn tượng trên cả 5 lĩnh vực: bóng đá đỉnh cao, bóng đá phong trào, đào tạo trẻ, futsal và bóng đá học đường.

Ông Trần Anh Tú phát biểu tại buổi gặp

Ở bóng đá đỉnh cao, CLB TPHCM, một trong hai đại diện của bóng đá miền Nam tại V-League, dù sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhưng vẫn đạt thành tích ấn tượng khi xếp thứ 4 chung cuộc mùa giải 2023–2024. Đây là minh chứng cho sự chuyển mình tích cực trong công tác đào tạo, sử dụng lực lượng kế cận, đồng thời khẳng định tinh thần cống hiến của bóng đá TPHCM trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Ở bóng đá nữ, đội bóng đá nữ TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu với 6 mùa liên tiếp vô địch quốc gia (2019 – 2024) và giành danh hiệu CLB nữ giàu thành tích nhất Việt Nam. Đội cũng đã vào đến bán kết Giải vô địch các CLB nữ châu Á 2025, đồng thời đóng góp nhiều tuyển thủ xuất sắc cho Đội tuyển nữ quốc gia như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Tuyết Ngân, Thùy Trang.

Ở sân chơi futsal, các CLB của TPHCM như Thái Sơn Nam, Sahako, Thái Sơn Bắc tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu, liên tục góp mặt trong nhóm tranh chấp chức vô địch quốc gia. CLB Thái Sơn Nam và Thái Sơn Nam nữ đều giành ngôi vô địch quốc gia năm 2025.

Ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chia sẻ tại buổi gặp mặt

Bên cạnh đó, phong trào bóng đá học đường và bóng đá cộng đồng được duy trì mạnh mẽ. Festival bóng đá học đường TPHCM năm 2025 thu hút 18.000 học sinh từ 262 trường tiểu học tham gia, với 602 đội ở vòng loại và 204 đội vào vòng chung kết. Liên đoàn cũng tổ chức hàng chục giải đấu trẻ, futsal học sinh, năng khiếu lứa tuổi 11–15, đồng thời phối hợp với LĐBĐ Việt Nam và các tổ chức quốc tế tổ chức thành công Giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á 2025.

Về công tác tổ chức, sau khi có chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, LĐBĐ TPHCM đã hoàn tất việc hợp nhất với LĐBĐ Bình Dương và đang chờ chỉ đạo để tiến hành Đại hội lần thứ I theo mô hình mới. Hệ thống nhân sự và mạng lưới thành viên hiện đã mở rộng với 76 thành viên, trong đó có các CLB chuyên nghiệp, đội futsal, trung tâm bóng đá cộng đồng và chi hội tại các quận, huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của bóng đá TPHCM đối với sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở các lĩnh vực bóng đá nữ, futsal, bóng đá học đường và bóng đá trẻ. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, TPHCM là địa phương có điều kiện, tiềm năng và cơ sở vật chất tốt, đồng thời cũng là trung tâm lớn của cả nước về kinh tế, văn hóa, thể thao – do đó cần phát huy lợi thế này để trở thành một trong những đầu tàu của bóng đá Việt Nam.

Lãnh đạo VFF, HFF và Sở VH-TT TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt ngày 10-10

Chủ tịch VFF đề nghị LĐBĐ TPHCM sớm ổn định cơ cấu tổ chức sau sáp nhập để đảm bảo hiệu quả điều hành và phát huy nguồn lực. Đồng thời, vận dụng linh hoạt các định hướng trong Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, nhằm tranh thủ sự ủng hộ và đầu tư từ các cơ quan quản lý nhà nước. “LĐBĐVN luôn quan tâm và đồng hành cùng các tổ chức thành viên, bởi sự phát triển của bóng đá địa phương chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam”, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định.

Thay mặt LĐBĐ TPHCM, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Liên đoàn – cảm ơn lãnh đạo VFF đã đến thăm và làm việc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, định hướng của VFF để cụ thể hóa vào hoạt động thực tiễn. Ông Trần Anh Tú cho biết, Đại hội LĐBĐ TPHCM dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 11 tới để kiện toàn bộ máy và xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện các mảng bóng đá đỉnh cao, phong trào, futsal và bóng đá nữ.

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM – nhấn mạnh: “Sở luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bóng đá TP.HCM phát triển, hướng tới mục tiêu đưa Thành phố trở thành lá cờ đầu trong thể thao Việt Nam, đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ”.

CAO TƯỜNG