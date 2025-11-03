Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam động viên đội tuyển nữ trước chuyến tập huấn tại Nhật Bản

Chiều ngày 3-11, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã gặp động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước ngày lên đường đi tập huấn Nhật Bản, chuẩn bị cho SEA Games 33.

Ông Trần Quốc Tuấn bắt tay động viên Ngân Thị Vạn Sự cùng các tuyển thủ nữ Việt Nam tại buổi gặp.

Chia sẻ tại buổi gặp, ông Trần Quốc Tuấn một lần nữa chúc mừng đội tuyển nữ quốc gia đã xuất sắc giành tấm vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2026 (diễn ra tại Australia vào tháng 3-2026). Hướng đến SEA Games 33 sắp tới, Ông Trần Quốc Tuấn lưu ý nhiệm vụ trọng tâm của đội tuyển là bảo vệ ngôi vô địch khu vực và để hoàn thành được toàn đội cần có sự chuẩn bị kỹ cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Thời gian qua VFF đã xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó chuyến tập huấn tại Nagoya (Nhật Bản) tháng 11, đây là bước chạy đà quan trọng giúp đội tuyển nâng cao thể lực, cọ xát với các đội bóng chất lượng cao. Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định Liên đoàn sẽ đảm bảo tốt nhất về công tác hậu cần để đội tuyển tập trung hoàn toàn vào chuyên môn.

Theo kết quả bốc thăm, tại SEA Games 33, đội tuyển nữ cùng bảng với Philippines, Myanmar và Malaysia. Bảng đấu được đánh giá không dễ dàng bởi các đối thủ đều tiến bộ mạnh mẽ, đặc biệt là Philippines với nhiều cầu thủ nhập tịch. Vì vậy, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lưu ý ban huấn luyện và các cầu thủ cần tiếp tục nghiên cứu, phân tích kỹ đối thủ để phát huy tối đa điểm mạnh của đội tuyển.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 20-11. Trước đó, đội sẽ có thêm 3 trận đấu tập với CLB nữ TPHCM và hai đội bóng đá phong trào các địa phương Bắc Ninh và Sơn Tây trong 2 tuần tập luyện cuối cùng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

CAO TƯỜNG