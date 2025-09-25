Lâm Ti Phông tỏa sáng giúp Nam Định vượt qua Svay Rieng

Thi đấu trên sân nhà nhưng Nam Định đã có 90 phút khá nhọc nhằn để giành chiến thắng 2-1 trước các nhà vô địch Campuchia Svay Rieng. Trận đấu mà đội chủ nhà chỉ còn 10 người từ giữa hiệp hai.

Lâm Ti Phông ghi 2 bàn trong chiến thắng của Nam Định trước Svay Rieng.

Trong trận này, hai đội đều tung hết số lượng ngoại binh theo như quy định vào đội hình xuất phát. Ở Nam Định, ngoài 7 ngoại binh là các cầu thủ Văn Công, A Mít, Lâm Ti Phông và Văn Kiên. Đội chủ nhà nhập cuộc với lối đá tấn công nhanh nhằm hy vọng sớm tìm ưu thế về bàn thắng. Tuy nhiên, Svay Rieng cho thấy không phải là đối thủ đơn giản, họ sẵn sàng đáp trả “ăn miếng trả miếng” cũng nhờ vào số đông ngoại binh trên sân.

Thủ môn Caique đã có trận đấu xuất sắc khi nhiều phen cứu nguy cho khung thành Nam Định, đáng chú ý khi anh đã thắng trong thế đối mặt với chân sút Ratanak Min. Đến phút 36, đội chủ nhà đã kịp ghi bàn vượt lên dẫn 1-0 sau pha lập công của Lâm Ti Phông từ quả tạt ở biên trái.

Trận đấu càng sôi nổi hơn sau bàn mở tỷ số của đội chủ nhà khi Svay Rieng càng đẩy cao đội hình tấn công. Sau đó 4 phút, Lâm Ti Phông tiếp tục tỏa sáng khi một lần nữa “bắn” hạ khung thành đội khách. Anh chuyền bóng và Hansen có pha qua người đẹp mắt trước khi dứt điểm hiểm hóc đập cột dọc bật ra. Lâm Ti Phông ập vào đá bồi tung lưới Svay Rieng lần thứ hai.

Trận thắng chật vật của đội bóng thành Nam

Sang hiệp hai đã đánh dấu hiệp đấu đầy vất vả của đội chủ nhà trước sức ép ngày càng gia tăng của Svay Rieng. HLV Vũ Hồng Việt chỉ đạo các học trò đá thấp, kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân nhằm chờ thời cơ ra đòn phản công. Nhưng mọi chuyện trở nên khó khăn cho đội bóng thành Nam từ tấm thẻ đỏ vô duyên của Eid Mahmoud ở phút 59 khi đá xấu cầu thủ đối phương ở bên ngoài sân.

Hơn người, Svay Rieng càng tăng tốc và liên tục đẩy hàng phòng ngự Nam Định vào thế chống đỡ vất vả. Đến phút 82, đội khách ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ cú sút căng của Patrick. Đội khách tiếp tục ép sân trong quãng thời gian còn lại nhưng may cho Nam Định là họ đã bảo toàn được 3 điểm chung cuộc.

CAO TƯỜNG