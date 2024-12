Khuyết Giám đốc thể thao không thành vấn đề với Arsenal

HLV Mikel Arteta kiên quyết rằng việc Arsenal vẫn đang tìm kiếm một Giám đốc thể thao mới, để thay thế Edu vừa từ nhiệm, sẽ không ảnh hưởng đến khả năng ký hợp đồng với các cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

HLV Mikel Arteta tin Arsenal vẫn vận hành tốt nhờ Giám đốc thể thao tạm quyền Jason Ayto.

Edu đột ngột từ chức vào tháng trước đã khiến HLV Arteta không còn một trong những “cộng sự” đáng tin cậy vào thời điểm quan trọng của mùa giải. Arsenal đứng thứ 3 tại Premier League, kém đội đầu bảng Liverpool đến 6 điểm và đã chơi nhiều hơn 1 trận. HLV Arteta có thể trông chờ vào thị trường chuyển nhượng để củng cố đội hình, nhưng sự ra đi của Edu đã làm dấy lên câu hỏi về khả năng Pháo thủ có được những mục tiêu hàng đầu của nhà cầm quân người Tây Ban Nha hay không. Jason Ayto - người gắn bó với Arsenal trong một thập niên với tư cách là tuyển trạch viên, và sau đó là trợ lý của Edu, đã đảm nhận vị trí này tạm thời. Nhưng việc Dan Ashworth bất ngờ rời khỏi vai trò Giám đốc thể thao của Man.United, khiến ông được liên hệ chuyển đến Bắc London.

Trước trận đấu trên sân nhà với Everton vào thứ Bảy, HLV Arteta đã được hỏi liệu việc không có Giám đốc thể thao có gây ra vấn đề gì không. “Jason Ayto là Giám đốc thể thao tạm quyền của chúng tôi. Hiện tại, anh ấy có toàn bộ năng lực và sự hỗ trợ của CLB”, Arteta nói. “Anh ấy đang làm rất tốt với đội của mình. Quá trình này vẫn đang mở. CLB với sự hỗ trợ của tất cả chúng tôi, sẽ quyết định ai là người phù hợp nhất để đưa chúng tôi tiến lên. Tôi không mong đợi tháng 1 sẽ quá bận rộn, nhưng chúng tôi phải chờ xem mình đang ở đâu. Cũng có thể có một số cơ hội. Hy vọng rằng khả năng sẵn sàng của đội hình sẽ tốt hơn trong vài tuần nữa”.

Mặc dù HLV Arteta bình tĩnh về tình hình, nhưng ông muốn giải quyết vấn đề trước khi mùa giải kết thúc: “Đúng vậy, nhưng cho đến khi chúng tôi tin rằng mình có đúng người, đội bóng vẫn đang làm rất tốt vào lúc này. Một người mới sẽ đưa chúng tôi lên tầm cao mới. Về mặt thời gian, thật khó để biết. Tôi không điều hành quá trình này nên CLB phải phản ứng nhiều hơn”.

Hậu vệ trái 18 tuổi Myles Lewis-Skelly đang được HLV Arteta tin tưởng.

Arteta có thể bị buộc phải tham gia thị trường chuyển nhượng, khi các hậu vệ Riccardo Calafiori, Ben White, Oleksandr Zinchenko và Takehiro Tomiyasu đều phải ngồi ngoài vì chấn thương. Hậu vệ cánh Jurrien Timber chỉ đủ sức khỏe để ngồi dự bị trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Monaco tại Champions League vào giữa tuần. Trung vệ Gabriel Magalhaes cũng vắng mặt trong 3 trận đấu vừa qua, nhưng đã trở lại tập luyện và dự kiến ​​sẽ có mặt trong trận đấu với Everton.

Hậu vệ trái Myles Lewis-Skelly, 18 tuổi, đã được ra mắt trọn vẹn tại Champions League trước Monaco, và dự kiến sẽ có cơ hội đá chính đầu tiên tại Premier League vào cuối tuần này. “Cậu ấy chắc chắn xứng đáng được cạnh tranh để được chọn, vì cậu ấy đã thể hiện và thi đấu rất tốt. Ở độ tuổi của cậu ấy, việc thể hiện sự trưởng thành và cá tính là điều rất đặc biệt”, Arteta nói.

