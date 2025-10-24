Khởi tranh giải Điền kinh người khuyết tật quốc gia 2025

Từ ngày 24 đến 28-10 tại sân vận động Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lâm Đồng, giải Vô địch quốc gia môn điền kinh người khuyết tật 2025 chính thức khởi tranh, tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa trên sân đấu.

Các VĐV NKT đã tạo ra nhiều khoảnh khắc ấn tượng trên đường chạy. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải Vô địch quốc gia môn điền kinh người khuyết tật 2025 do Ủy ban Paralympic Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức, quy tụ gần 300 vận động viên đến từ 14 tỉnh, thành.

Đây là giải đấu mang nhiều ý nghĩa vì không chỉ khuyến khích người khuyết tật tham gia tập luyện thể thao, tự tin hoà nhập cộng đồng, mà còn là cơ hội để họ được thể hiện tài năng, thi đấu cọ xát và gặt hái những tấm huy chương.

Các đoàn VĐV tham dự giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với 188 nội dung thi đấu trải dài ở các hạng mục chạy, nhảy, ném, đẩy, giải đấu hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc cảm xúc, nơi mỗi vận động viên là một chiến binh nghị lực, vượt qua chính mình để chạm đến giới hạn mới.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, mục tiêu lớn nhất của giải là động viên, khuyến khích và lan tỏa thông điệp về ý chí vượt lên số phận, giúp các vận động viên khẳng định giá trị sống, tăng cường hòa nhập cộng đồng, từ đó tạo động lực lan tỏa trong toàn xã hội về tinh thần sống mạnh mẽ, sống tích cực và sống có ích.

Không chỉ vậy, thông qua kết quả chuyên môn của giải, những vận động viên có thành tích nổi bật sẽ được ban chuyên môn tuyển chọn, bổ sung vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) tại Thái Lan và các giải đấu quốc tế quan trọng sắp tới.

Một số hình ảnh tại giải (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG