Khép lại những ngày hội của bóng đá nhi đồng TPHCM năm 2025

Sau hai ngày tranh tài sôi động 29 và 30-11 tại CLB Bóng đá Thủ Đức, giải bóng đá nhi đồng TPHCM Yamaha Cup 2025 đã khép lại trọn vẹn với những trận đấu hấp dẫn, tinh thần thi đấu trong sáng và niềm vui trọn vẹn của gần 500 em học sinh.

Đội trường Tiểu học Tây Bắc Lân vô địch Champions B.

Với sự tham dự của 32 đội bóng, 76 trận đấu và bốn hạng mục tranh tài, tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc của bóng đá học đường thành phố.

Giải Champions A tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, khi các em bảo vệ thành công ngôi vô địch bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Phú Hòa 3. Bộ đôi ngôi sao Lê Trịnh Minh Tuấn và đội trưởng Tô Vĩ Anh lại một lần nữa tỏa sáng, góp phần mang về chiếc cúp quý giá.

Ở Champions B, Trường Tiểu học Tây Bắc Lân thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Lê Văn Tám với tỷ số 2-0 để bước lên sân khấu vinh quang. Tại Champions C, Trường Tiểu học Ngô Quyền khẳng định bản lĩnh với chiến thắng 4-1 trước Tân Thành. Champions D cũng tìm được chủ nhân xứng đáng khi Trường Tiểu học Võ Trường Toản vượt qua Lạc Long Quân 1-0 trong trận đấu căng thẳng đến những giây cuối.

Ban tổ chức trao thưởng cho cầu thủ đoạt giải Thủ môn xuất sắc Phan Khánh Thịnh Phát.

Song song với các ngôi vô địch tập thể, giải cá nhân cũng ghi dấu với nhiều gương mặt nổi bật. Lê Trịnh Minh Tuấn (Nguyễn Văn Luông) giành Giày vàng với 14 bàn thắng – một thành tích ấn tượng ở sân chơi nhi đồng. Tô Vĩ Anh, thủ lĩnh của Nguyễn Văn Luông, được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Danh hiệu Thủ môn hay nhất thuộc về Phan Khánh Thịnh Phát (Phú Hòa 3), trong khi giải Ấn tượng được trao cho Nguyễn Ngọc Kim Anh, nữ cầu thủ duy nhất của giải.

Cầu thủ Lê Trịnh Minh Tuấn đoạt giải Vua phá lưới

Cầu thủ Tô Vĩ Anh đoạt giải Cầu thủ xuất sắc

Năm thứ hai được tổ chức với sự đồng hành của Yamaha Motor Việt Nam, giải bóng đá nhi đồng TPHCM tiếp tục tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng giáo dục và thể thao học đường. Hơn cả một sân chơi tranh tài, đây là cơ hội để các em học sinh rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng đam mê và học cách gắn kết đồng đội.

Ông Nguyễn Hoài Anh – Trưởng BTC chia sẻ: “Giải đấu đã thật sự tạo nên tiếng vang lớn. Trong lần tổ chức sau, chúng tôi sẽ mở rộng cho các trường ở khu vực 2 (Bình Dương cũ), khu vực 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), và đến năm 2026 sẽ phát triển thêm tại Đắk Lắk và Đà Nẵng. Mục tiêu là giúp phong trào bóng đá học đường TPHCM vươn rộng và bền vững hơn nữa”.

CAO TƯỜNG