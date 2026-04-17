Khai mạc giải VnExpress Marathon Huế 2026

Trưa 17-4, lễ khai mạc giải VnExpress Marathon Huế 2026 diễn ra tại di tích Phu Văn Lâu, TP Huế.

Giải chính thức diễn ra vào sáng 19-4, với 3 cự ly: 21km, 10km, 5km. Ngoài các cự ly dành cho người lớn, Kun Marathon - giải chạy miễn phí dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi sẽ diễn ra vào sáng 18-4 tại khu vực Quảng trường Ngọ Môn.

Đây là sân chơi vận động an toàn, giúp trẻ rèn luyện thể chất, tăng sự tự tin và tạo thêm trải nghiệm gắn kết gia đình.

Khai mạc giải VnExpress Marathon Huế 2026

Để đảm bảo an toàn cho các VĐV, BTC đã bố trí 10 trạm nước và 8 trạm y tế dọc đường chạy, cùng hơn 900 tình nguyện viên, lực lượng y bác sĩ, công an...

Để mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho các runner, BTC cũng đã chuẩn bị bộ race-kit đầy đủ các vật phẩm thiết yếu, như áo thi đấu, bib, túi đựng, quà tặng cùng huy chương mang thiết kế lấy cảm hứng từ di sản Huế, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và tinh thần thể thao hiện đại.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, VnExpress Marathon Huế 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa của Huế mà còn là cầu nối giữa thể thao và di sản, giữa vận động và trải nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của TP Huế.

VĂN THẮNG

