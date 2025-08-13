Kế hoạch tưởng nhớ Diogo Jota ở vòng đấu khai mạc

Theo thông báo từ ban tổ chức hôm thứ Ba, các trận đấu vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 sẽ dành một phút mặc niệm trước trận để tưởng nhớ tiền đạo xấu số Diogo Jota của Liverpool và em trai Andre Silva.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã trao đổi với Liverpool về cách phù hợp nhất để tưởng nhớ Jota, 28 tuổi - người đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cùng người em trai 25 tuổi tại Tây Ban Nha vào tháng 7. Ngoài thời gian mặc niệm trước khi trận đấu bắt đầu, cầu thủ của tất cả các CLB sẽ được trao băng tay đen, đồng thời thông điệp và hình ảnh sẽ được chia sẻ với các CLB để họ sử dụng trên màn hình lớn.

Trước đó, lễ tưởng niệm đã được tổ chức trước trận Siêu cúp Anh giữa Liverpool và Crystal Palace tại sân vận động Wembley vào Chủ nhật, với những vòng hoa được đặt trên sân và một khoảng thời gian mặc niệm trước khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, một số ít người hâm mộ Palace đã phá vỡ sự im lặng, gây ra phản ứng mạnh mẽ ở phía bên kia sân cũng như từ những người hâm mộ Palace khác - những người đã cố gắng làm im lặng những người không tôn trọng buổi tưởng niệm.

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026 chính thức khởi tranh ngày 15-8, và sẽ kết thúc vào ngày 24-5. Sau đó các cầu thủ sẽ có chưa đầy 3 tuần để chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico - dự kiến khởi tranh vào ngày 11-6.

Ngoại hạng Anh sẽ chính thức bắt đầu khi nhà đương kim vô địch Liverpool khởi đầu hành trình bảo vệ danh hiệu của mình trước AFC Bournemouth tại Anfield, vào thứ Sáu (3 giờ, ngày 16-8 theo giờ Việt Nam). Trong khi, tâm điểm của loạt trận ngày thứ Bảy chứng kiến đội bóng được cải tổ của Pep Guardiola sẽ bắt đầu tại Wolves, và tân HLV của Tottenham, Thomas Frank sẽ bắt đầu triều đại của mình bằng trận tiếp đón Burnley mới thăng hạng.

Vào Chủ nhật chứng kiến trận derby London đầu tiên khi Chelsea chào đón Crystal Palace. Trước khi, trận cầu tâm điểm diễn ra với Arsenal làm khách tại Man.United. Đội bóng 3 năm liền á quân Arsenal sẽ đối đầu với Quỷ đỏ đang khát khao “trở mình” sau một trong những mùa giải vô địch Anh tồi tệ nhất lịch sử…

Các mốc thời gian quan trọng của mùa giải mới tại châu Âu

- Ligue 1 (Pháp) khởi tranh ngày 15-8

- La Liga (Tây Ban Nha) khởi tranh ngày 15-8

- Bundesliga (Đức) khởi tranh ngày 22-8

- Serie A (Italy) khởi tranh ngày 23-8

- Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League vào ngày 28-8

- Cửa sổ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa ngày 1-9

- Champions League vòng bảng khởi tranh ngày 16-9

