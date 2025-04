Jose Mourinho nói gì về cuộc sống ở Istanbul và khả năng trở lại Premier League

Trong cuộc trò chuyện cùng Sky Sports tại ngôi nhà thứ hai của ông bên bờ sông Bosphorus.

Ông khao khát thành công với Fenerbahce ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông cũng khao khát một ngày nào đó trở lại Premier League, nhưng hiện tại ông đang thấy khó chịu với các trọng tài, nhất là các trận đấu tại châu Âu.

"Đó là cuộc chiến tôi không bao giờ thắng được"

"Cảm giác là tôi đang gặp rắc rối ở châu Âu. Tôi đã thua một trận chung kết theo cách mà tôi vẫn không chấp nhận, và kể từ đó tôi cảm nhận được điều đó". Mourinho đang nhắc đến trận chung kết Europa League của Roma với Sevilla vào tháng 5 năm 2023. Trọng tài Anthony Taylor đã từ chối một quả phạt đền cho Roma và bị Mourinho hét vào mặt tại bãi đỗ xe của cầu thủ ở Puskas Arena. Sự việc được ghi lại trên camera và lan truyền mạnh mẽ, dẫn đến việc HLV này bị cấm chỉ đạo 4 trận.

Jose Mourinho chỉ trích trọng tài Anthony Taylor vì màn trình diễn trong trận chung kết Europa League 2023

"Tôi cảm thấy điều đó không công bằng, theo nghĩa rằng trong bóng đá, khi bạn phải bị phạt thì bạn bị phạt, nhưng sau khi bị phạt thì mọi thứ nên được xóa sạch. Nó nên bắt đầu lại từ số 0 nhưng điều đó không xảy ra. Chúng tôi bị loại khỏi vòng loại Champions League mùa này bởi Lille với một quả phạt đền từ VAR ở phút 94 mà chỉ VAR nhìn thấy". Sau đó là chiếc thẻ đỏ trong trận tái ngộ Man United ở Europa League. "Tôi biết đó là cuộc chiến tôi không bao giờ thắng được," ông nói.

"Tôi muốn được đối xử công bằng"

Khi Sky Sports hỏi liệu ông có cảm thấy mình xứng đáng được đối xử tốt hơn không, với những thành tựu to lớn của ông ở các giải đấu châu Âu. "Không, không", Mourinho nhấn mạnh, "Tôi xứng đáng được đối xử như mọi người khác. Trên sân, không quan trọng bạn là Lionel Messi hay đang chơi trận đầu tiên. Luật lệ là như nhau với Messi và một cầu thủ trẻ. Và với HLV cũng vậy. Không quan trọng bạn là Carlo Ancelotti hay một HLV trẻ mới bắt đầu. Ancelotti phải cư xử giống như một HLV trẻ".

Mourinho là HLV duy nhất vô địch cả ba giải đấu hiện tại của UEFA

"Đó là điều tôi muốn cho bản thân, và đó là điều tôi không nhận được. Tôi không muốn được đối xử đặc biệt, tôi muốn được đối xử công bằng. Chỉ vậy thôi. Nếu tôi làm sai, hãy phạt và tôi sẽ trả giá, nhưng nếu tôi không làm gì sai, hãy để tôi yên, nhưng điều đó ngày càng khó. Kể từ trận chung kết ở Budapest, mọi thứ ngày càng khó khăn."

Jose có thực sự trở lại Premier League để chiến đấu chống xuống hạng không?

Sau trận hòa Europa League với Manchester United và chiếc thẻ đỏ, Mourinho nói với các nhà báo rằng công việc tiếp theo của ông sẽ phải ở một CLB tại Anh không tham gia các giải đấu châu Âu. Nhưng đó là tin xấu cho người hâm mộ các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League. Jose sẽ không bao giờ nhận lời dẫn dắt một cuộc chiến trụ hạng. "Tôi chỉ đùa thôi", ông nói. "Tôi sẽ không bao giờ đến một đội đang chiến đấu để trụ hạng. Tôi sẽ không bao giờ đi. Tôi cảm thấy khó chịu, và tôi không ở giai đoạn sự nghiệp để cảm thấy khó chịu. Tôi đang ở giai đoạn mà tôi muốn luôn hạnh phúc, và lúc này khi tham gia các giải đấu châu Âu, tôi luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi sẽ không chiến đấu để trụ hạng. Điều đó quá khó! Thành thật mà nói, tôi tin rằng đó là điều khó nhất. Nó khó hơn cả việc chơi để giành danh hiệu. Nó phải rất khó về mặt cảm xúc, vì đó là điều thay đổi cuộc sống".

"Tôi phải trở lại Premier League, nhưng chưa phải bây giờ"

Mourinho đã giành ba danh hiệu Premier League

Khi bạn dành thời gian với Jose Mourinho, bạn có cảm giác rằng ngôi nhà bóng đá tự nhiên của ông là Premier League. Khi Sky Sports đề cập điều này với ông, ông không phản đối. "Tôi đã dẫn dắt ba CLB ở Anh, tổng cộng bốn giai đoạn tôi huấn luyện ở Anh, và tôi yêu điều đó. Về mặt xã hội, tôi đủ may mắn để sống ở nhiều thành phố, nhưng gia đình tôi sống ở London. London là nhà, nên một ngày nào đó tôi phải trở lại, trừ khi không ai muốn tôi. Nhưng một ngày nào đó tôi muốn trở lại. Nhưng đừng hiểu lầm, và hãy làm rõ điều này, trong hai năm tới, mùa này và mùa sau, không ai sẽ kéo tôi khỏi Fenerbahce."

Súp, pizza và nước có ga

Jose rõ ràng đang rất tận hưởng thời gian ở Istanbul. Ông trông thoải mái, rám nắng và gọn gàng.

"Istanbul thật tuyệt vời" ông mỉm cười. "Tôi sống ở châu Âu và mỗi ngày sang châu Á để tập luyện, rồi trở lại châu Âu để ngủ. Các cây cầu nối phía châu Âu của Istanbul với phía châu Á. Tôi sống ở châu Âu, CLB của tôi ở châu Á. Sân tập của tôi ở châu Á. Tôi rời đây và đi sang phía bên kia. Không có gì to tát. Thời gian ít hơn so với khi tôi đi từ London đến Cobham (sân tập của Chelsea), và nếu một ngày tôi không may và có vấn đề trên cầu, tôi sẽ đi thuyền sang phía bên kia. Mất tám phút, rồi thêm 10 phút nữa đến sân tập".

Mourinho đã nói chuyện với Sky Sports News tuần trước ở Thổ Nhĩ Kỳ

Và rồi đến những tiêu đề về phong cách sống của ông ở Istanbul. Những gợi ý rằng khi ở khách sạn, ông gọi dịch vụ phòng với những món ăn rất đơn giản. Có vẻ tất cả đều đúng. À, gần đúng.

"Nếu tin những gì bạn đọc, Jose, bạn đang sống như một ẩn sĩ," tôi nhận xét. "Không bao giờ rời phòng và ăn súp. May mắn là họ nói sự thật!" ông nói với nụ cười lớn. Vì họ có thể nói dối. Khi họ nói tôi uống nước có ga, họ quên rằng đôi khi đó là Coca. Khi họ nói súp gà thì đúng, tôi ăn nó rất, rất nhiều lần”.

LONG KHANG