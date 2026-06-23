Jordan - Algeria 1-2: “Cáo xa mạc” ngược dòng củng cố hy vọng

Hai bàn thắng trong hiệp 2 từ các quả phạt góc đã giúp đội tuyển Algeria lội ngược dòng đánh bại Jordan với tỷ số 2-1, họ giữ vững hy vọng lọt vào vòng 32 đội trong khi khiến đối thủ Tây Á sớm dừng bước từ vòng bảng trong lần đầu tham dự World Cup.

Algeria ngược dòng đánh bại Jordan với tỷ số 2-1 giữ vững hy vọng lọt vào vòng 32 đội.

Cả 2 đội đều có những cơ hội sớm. Nizar Al-Rashdan đánh đầu chệch khung thành từ một quả đá phạt cho Jordan ngay phút đầu tiên. Phía Algeria thì Riyad Mahrez, tiền đạo kỳ cựu được HLV Vladimir Petkovic đưa trở lại đội hình xuất phát, đã có một cơ hội vàng nhưng không thể đưa bóng vào vị trí dứt điểm. Cựu cầu thủ của Man.City và Leicester City đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình trong việc phá vỡ hàng phòng ngự dày đặc và tốc độ phản công nhanh của Jordan. Mahrez nhanh chóng có một cơ hội khác, đón đường chuyền dài để đối mặt trực tiếp với Yazeed Abu Laila, nhưng thủ môn Jordan đã cản phá được cú sút bổng của anh.

Algeria kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp một, trong khi Jordan gây nguy hiểm mỗi khi họ dâng cao tấn công, và đại diện châu Á đã gây bất ngờ khi dẫn trước ở phút 36, sau pha phối hợp thông minh và một chút may mắn khi tiền vệ Ramiz Zerrouki của Algeria để mất bóng trong phòng ngự. Cú sút của Mousa Al-Tamari đi ngang đến chỗ Al-Rashdan, người đã dứt điểm ngay lập tức vào góc dưới bên phải khung thành.

HLV Petkovic tung Nabil Bentaleb và Benbouali vào sân trong giờ nghỉ giữa hiệp, và Algeria đã nâng cao cường độ thi đấu trước một Jordan lùi về phòng ngự. Phút 69, bị các hậu vệ Jordan vây quanh, Benbouali bật cao đánh đầu đón quả phạt góc của Mahrez và tung cú đánh đầu hiểm hóc vào góc lưới ghi bàn gỡ hòa. Mười ba phút sau, Algeria vươn lên dẫn trước từ một pha đá phạt cố định khác. Cầu thủ dự bị Anis Hadj Moussa thực hiện quả phạt góc, và một pha chạm bóng của Al-Rashdan, người ghi bàn cho Jordan, đã tạo điều kiện cho Gouiri dễ dàng ghi bàn thắng quyết định hoàn tất màn lội ngược dòng.

Thua 2 trận, tân binh Jordan chấm dứt hy vọng vào vòng 32 đội. Đối với Algeria, chiến thắng này tạo tiền đề cho trận đấu đầy duyên nợ với tuyển Áo, 44 ​​năm sau “Nỗi nhục ở Gijon”. Tại World Cup 1982, Áo và Tây Đức bị cáo buộc thông đồng trong một trận đấu vòng bảng để đảm bảo cả 2 đội đều đi tiếp bằng cách loại Algeria. Tây Đức và Áo đã phủ nhận hành vi sai trái, và FIFA đã tuyên bố họ vô tội.

Algeria có thể trả thù Áo khi họ đối đầu với nhau tại Kansas City vào thứ Bảy, trong khi Jordan sẽ gặp Argentina và siêu sao Lionel Messi, người đã ghi cả 5 bàn thắng của họ tại World Cup cho đến nay.

LINH SƠN