Alexander Isak từng nói rằng anh sẽ từ chối lời đề nghị trở thành số 9 mới của Newcastle United nếu được trao vinh dự này. Mùa hè này, Isak đã từ vị trí tiền đạo được yêu mến và phấn khích nhất của Newcastle kể từ thời Alan Shearer trở thành kẻ thù số 1 tại St. James' Park.

Isak thừa nhận từ chối lời đề nghị của Newcastle khi được Liverpool theo đuổi

Cầu thủ người Thụy Điển rất muốn chuyển đến Liverpool, đội bóng đã nhận được lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng nhưng The Toon đã từ chối. Isak, 25 tuổi, đang tập luyện riêng với các cầu thủ còn lại trong đội hình của Eddie Howe.

Cũng có thông tin cho rằng cựu cầu thủ Real Sociedad đã thông báo với CLB rằng anh không có ý định tiếp tục thi đấu cho họ. Thật khác xa so với vài tháng trước, khi nhiều fan trung thành của Newcastle muốn trao cho anh số áo huyền thoại của Shearer.

Trong một lần xuất hiện trên podcast Adopted Geordies, Isak đã được hỏi liệu anh có cân nhắc việc khoác áo số 9 nổi tiếng cho Magpies hay không. Sau khi suy nghĩ thoáng qua, tiền đạo này, người đã được xác nhận là áo số 14 của Newcastle trong mùa giải này mặc dù số 9 đã bị bỏ trống bởi Callum Wilson, tiết lộ rằng anh có thể sẽ từ chối lời đề nghị như vậy.

Isak nói: "Thành thật mà nói, tôi có lẽ sẽ giữ nguyên số áo 14. Tôi biết số 9 là biểu tượng. Tôi nghĩ đó là một quyết định khó khăn vì tôi đã thành công với số áo 14, và có lẽ đó sẽ không phải là một quyết định dễ dàng. Tôi hiểu mong muốn được khoác áo số 9 nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem".

Khi được hỏi về tình cảm dành cho số áo hiện tại, anh nói thêm: "Tôi không nói đó chỉ là một cầu thủ, nhưng số 14 là một con số biểu tượng. Đã có những cầu thủ tuyệt vời từng mặc số áo đó. David Ginola, Thierry Henry, và tôi cũng từng mặc số 14 khi tôi ký hợp đồng với Dortmund, nên cũng có chút lịch sử".

Có thông tin cho rằng Liverpool không có kế hoạch đưa ra lời đề nghị thứ hai cho Isak, người được Newcastle định giá khoảng 150 triệu bảng. Đội bóng vùng Merseyside dường như đang chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra giữa tiền đạo này và CLB.

Theo The Athletic, Isak không có kế hoạch tái hòa nhập với các đồng đội, chứ đừng nói đến việc khoác lên mình chiếc áo đen trắng một lần nữa. Cũng có thông tin cho rằng anh sẽ giữ nguyên vị trí của mình, ngay cả khi anh không đồng ý chuyển đến Anfield trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1 tháng 9.

Howe cũng tuyên bố rằng ông sẽ không đưa Isak vào kế hoạch của mình trong khi tình hình hiện tại vẫn đang diễn ra. Sau khi chứng kiến đội bóng hòa 2-2 với Espanyol trong trận giao hữu thứ Sáu tuần trước, cựu HLV Bournemouth cho biết: "Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận. Rõ ràng là hiện tại chúng tôi không thể để cậu ấy tham gia đội hình. Tôi không biết điều đó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng đó là thông tin mới nhất".

Nhìn về trận mở màn Ngoại hạng Anh của Newcastle gặp Aston Villa vào chiều thứ Bảy, Howe nói thêm: "Tôi muốn Alex ra sân hôm nay. Tôi muốn cậu ấy tập luyện vào ngày mai. Chúng tôi rất muốn cậu ấy ở lại cùng chúng tôi. Để tôi nói rõ điều này. Không có phần nào trong tôi không muốn kết quả đó, nhưng tôi không thấy tình hình hiện tại của Aston Villa sẽ thay đổi".

Những nỗ lực tìm người thay thế ông của Newcastle cũng đều vô ích. Gần đây, Manchester United đã vượt qua họ để ký hợp đồng với Benjamin Sesko, trong khi những nỗ lực chiêu mộ những cầu thủ như Bryan Mbeumo, Liam Delap và Joao Pedro cũng đã thất bại trong mùa hè này.

HOÀNG HÀ