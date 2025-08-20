Isak “mất niềm tin” vào Newcastle sau những lời hứa suông

Tiền đạo Alexander Isak đã phá vỡ im lặng về mong muốn rời Newcastle vào mùa hè này, khi tuyên bố trên mạng xã hội hôm thứ Ba rằng đã có những lời hứa đã bị bỏ qua và niềm tin của anh vào đội bóng đã không còn nữa.

Alexander Isak chính thức cáo buộc Newcastle đã thất hứa dù CLB khẳng định là không.

Isak đã bỏ lỡ đêm trao giải của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (PFA), mặc dù được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của năm, giữa những đồn đoán về tương lai của anh tại Newcastle. Tiền đạo này, người đã ghi 27 bàn sau 42 trận cho Chích chòe mùa trước, là cầu thủ duy nhất được chọn vào đội hình tiêu biểu PFA mùa giải 2024-2025 không tham dự buổi dạ tiệc tại Nhà hát Opera ở Manchester vào thứ Ba.

Thay vào đó, ngôi sao 25 tuổi người Thuỵ Điển đã lên tiếng trên mạng xã hội: “Tôi đã im lặng trong một thời gian dài trong khi những người khác đã lên tiếng. Sự im lặng đó đã cho phép mọi người tự do đưa ra quan điểm riêng về sự việc, mặc dù họ biết rằng nó không phản ánh đúng những gì đã được nói và thống nhất sau cánh cửa đóng kín. Thực tế là những lời hứa đã được đưa ra và CLB đã biết lập trường của tôi từ lâu. Giờ đây, việc hành động như thể những vấn đề này chỉ mới xuất hiện là sai lầm. Khi những lời hứa bị phá vỡ và niềm tin bị mất đi, mối quan hệ không thể tiếp tục. Đó là tình hình hiện tại của tôi - và tại sao sự thay đổi lại là vì lợi ích tốt nhất của tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng tôi”.

Tối thứ Ba, Newcastle cũng đã phản hồi trên trang web của CLB về cáo buộc vi phạm lời hứa của Isak. “Chúng tôi rất thất vọng khi được thông báo về bài đăng trên mạng xã hội của Alexander Isak tối nay”, thông cáo của Newcastle viết. “Chúng tôi xin trả lời rõ ràng rằng Alex vẫn còn hợp đồng và chưa có bất kỳ cam kết nào từ phía CLB rằng Alex có thể rời Newcastle vào mùa hè này”.

Isak tuyên bố rằng sự chia tay giờ đây là vì lợi ích tốt nhất của tất cả các bên.

Liverpool vào đầu tháng 8 đã có lời đề nghị được cho là trị giá 110 triệu bảng cộng với các khoản phụ phí, nhưng đã bị Newcastle. Nhà vô địch Anh vẫn giữ mối quan tâm đến Isak mặc dù đã ký hợp đồng với Hugo Ekitike - một tiền đạo cũng được Newcastle nhắm đến. Newcastle được cho là định giá Isak ở mức 150 triệu bảng và sẽ chỉ xem xét việc bán cầu thủ này nếu họ đã ký hợp đồng với người thay thế. Bên cạnh việc mất Ekitike, Newcastle cũng đã thất vọng khi mục tiêu Benjamin Sesko chọn gia nhập Man.United.

“Chúng tôi muốn giữ những cầu thủ giỏi nhất của mình, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng các cầu thủ có nguyện vọng riêng, và chúng tôi lắng nghe quan điểm của họ”, Newcastle cho biết trong tuyên bố hôm thứ Ba. “Như đã giải thích với Alex và đại diện của anh ấy, chúng tôi phải luôn cân nhắc lợi ích tốt nhất của Newcastle, đội bóng và người hâm mộ trong mọi quyết định, và chúng tôi đã nói rõ rằng các điều kiện bán cầu thủ vào mùa hè này vẫn chưa được đáp ứng. Chúng tôi không thấy những điều kiện đó được đáp ứng. Đây là một CLB có truyền thống đáng tự hào và chúng tôi luôn nỗ lực duy trì bầu không khí gia đình. Alex vẫn là một phần của gia đình chúng tôi và sẽ được chào đón trở lại khi anh ấy sẵn sàng đoàn tụ với các đồng đội”.

Isak đã bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của Newcastle trong mùa giải hòa Aston Villa vào thứ Bảy. Trận đấu tiếp theo của họ sẽ là gặp Liverpool tại St James' Park vào thứ Hai.

VIỆT TÙNG