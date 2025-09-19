Huyền thoại Thierry Henry chỉ ra điểm Liverpool cần cải thiện

Huyền thoại người Pháp Thierry Henry

Huyền thoại Arsenal, Thierry Henry, đã đưa ra một số lời khuyên cho Liverpool sau chiến thắng kịch tính trước Atletico Madrid tại Champions League. Đội bóng của Arne Slot đã giành chiến thắng vất vả 3-2 trước đội bóng Tây Ban Nha tại Anfield vào tối thứ Tư, khởi đầu chiến dịch vòng bảng với ba điểm quan trọng.

Virgil van Dijk đã ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ sau khi tỷ số dẫn trước 2-0 của Liverpool bị san bằng bởi cú đúp của Marcos Llorente. Chiến thắng này đảm bảo cho Liverpool tiếp tục khởi đầu mùa giải 100% trên mọi đấu trường, với 5 trận toàn thắng. Mặc dù Liverpool thắng cả 5 trận đầu tiên mùa này, nhưng mỗi trận đấu đều cần đến bàn thắng muộn để đảm bảo chiến thắng.

Trên thực tế, The Reds cũng đã để vuột mất lợi thế dẫn trước hai bàn đến ba lần mùa này, khiến Henry phải đưa ra lời cảnh báo cho đội bóng của Slot về tham vọng Champions League của họ. "Tôi nghĩ rằng, từ giai đoạn tiền mùa giải, họ đã để thủng lưới quá nhiều bàn", Henry nói trên CBS Sports Golazo. "Họ một lần nữa vượt lên ở phút cuối trước Burnley, và bạn phải tìm cách giành chiến thắng, nên chúng ta không phàn nàn về điều đó. Nhưng ở Champions League, nếu để thủng lưới quá nhiều, sẽ rất khó để giành chiến thắng".

Liverpool hiện đang chuẩn bị cho trận derby Merseyside với Everton tại Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy. Về Champions League, trận đấu sắp tới của The Reds sẽ là cuộc hành quân đến Galatasaray vào ngày 30-9. "Nếu muốn đánh bại một đội bóng như Atletico, một đội bóng nổi tiếng và có tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc, bạn cũng phải đánh bại họ bằng chính vũ khí của họ, đó là tinh thần chiến đấu". HLV Arne Slot nói với các phóng viên trong buổi họp báo. Tôi nghĩ đó là điều chúng tôi đã thể hiện một lần nữa hôm nay, rằng chúng tôi cũng có thể đánh bại họ bằng tinh thần chiến đấu. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi nên tạo điều kiện cho chính mình".

Bản thân trung vệ Virgil Van Dijk cũng cảm nhận vấn đề khi Liverpool lần thứ 3 đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn. "Tự làm khó mình là điều không cần thiết. Nhưng Atletico là một đội bóng không bao giờ bỏ cuộc, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và chúng tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho họ bằng cách để họ ghi bàn ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, và chúng tôi đã thất vọng với bàn thua thứ hai, một pha phản lưới nhà quá mạnh.

"Sau đó, chúng tôi lại thể hiện sự kiên cường vốn có trong vài năm qua. Nhưng chúng tôi không muốn rơi vào tình huống phải bám đuổi. Bạn phải cố gắng giành chiến thắng. Chúng tôi đã có cơ hội để kết liễu trận đấu và làm tốt hơn. Nhưng đó vẫn là một tiến bộ, chúng tôi vẫn đang học hỏi và tôi khá tự tin rằng chúng tôi sẽ đạt được điều đó".

HOÀNG HÀ