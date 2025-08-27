Hojlund vẫn “khát khao” được ở lại Old Trafford

Man.United dự kiến ​​sẽ cố gắng thanh lý một số cầu thủ dự bị trước hạn chót chuyển nhượng vào ngày 1-9, và Napoli đang đàm phán để sở hữu Rasmus Hojlund. Nhưng chân sút người Đan Mạch có vẻ sẽ gây khó khăn cho Quỷ đỏ.

Man.United cố gắng thanh lý một số cầu thủ dự bị bao gồm Rasmus Hojlund.

Hojlund, 22 tuổi, gia nhập Man.United với giá 72 triệu bảng vào mùa hè năm 2023, nhưng chỉ ghi được 14 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh trong hai mùa giải gần nhất. Và với việc Quỷ đỏ đã chi hơn 200 triệu bảng cho hàng công mới gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo trong mùa hè này, không có gì bí mật khi Hojlund hiện đang thừa thãi so với nhu cầu.

Với việc HLV Ruben Amorim chắc chắn sẽ bổ nhiệm Sesko làm tiền đạo số 1 trong những tuần tới, Hojlund đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ Napoli và thỏa thuận đưa cựu cầu thủ Atalanta trở lại Italy, ban đầu theo dạng cho mượn, hiện đang ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên, tờ The Mail đưa tin rằng Hojlund muốn ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình tại Old Trafford - ngay cả sau khi anh bị loại khỏi đội hình ra sân trong trận hòa 1-1 với Fulham vào Chủ nhật.

Mặc dù việc Hojlund ở lại không phải là lựa chọn lý tưởng cho Man.United, nhưng kỳ vọng là anh vẫn sẽ rời Old Trafford trước hạn chót ngày 1-9. Man.United muốn bán cầu thủ sau khi chi tiêu mạnh tay trong mùa hè này và sẵn sàng chịu tổn thất đáng kể cho Hojlund - họ đã đồng ý một gói trị giá 39 triệu bảng với Napoli, đội sẽ cam kết ký hợp đồng chính thức với cầu thủ người Đan Mạch sau khi anh được cho mượn lần đầu.

Hojlund và các cầu thủ dự bị khác có thể sẽ ra sân trong trận đấu League Cup với Grimsby Town vào tối thứ Tư, đây có thể là trận đấu cuối cùng của anh cho CLB. Dự kiến ​​sẽ có những thay đổi so với trận đấu cuối tuần với Fulham, nhưng Amorim sẽ không bình luận về từng cá nhân. “Tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng”, Amorim nói trong buổi họp báo trước trận đấu. “Sau đó, chúng tôi sẽ quyết định cố gắng có được đội hình xuất phát tốt nhất để giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tuần này chúng tôi có ba trận đấu và chúng tôi có những cầu thủ chất lượng, và chúng tôi cần xoay tua đội hình để cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu”.

VIỆT TÙNG