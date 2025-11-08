Hoàng Vũ Samsom giúp PVF giành 1 điểm kịch tính trước Viettel FC

Trận đấu sớm của vòng 11 LPBank V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 8-11 trên sân PVF giữa đội chủ nhà và Viettel FC khép lại với kết quả hòa 2-2.

Viettel FC giành 1 trận hòa chật vật tại Hưng Yên. Ảnh: VTFC

Trận đấu này đã diễn ra chậm hơn 1 tiếng do quá trình di chuyển của Viettel FC đi Hưng Yên gặp trục trặc. Dù ít nhiều gặp vấn đề về thể lực khi di chuyển, nhưng các cầu thủ Viettel đã nhập cuộc rất tốt, họ tổ chức phòng ngự phản công chặt chẽ để đối phó với chủ nhà vốn đang “khát” điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Cùng xây dựng bộ khung chủ lực là các cầu thủ trẻ nên cả chủ lẫn khách cùng tiếp cận trận đấu với lối đá nhanh tạo nên cục diện tranh chấp khá hấp dẫn. Ở vào thế trận cân bằng, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ở phút 20. Nhận bóng từ đường chuyền trước vòng 16m50 của Bảo Long, Amarildo khống chế một nhịp rồi tung cú sút xa, bóng chạm hậu vệ đội khách khiến Văn Việt bị khuất phục.

Bàn thắng đã giúp PVF lên tinh thần và thi đấu khởi sắc hơn, trong khi Viettel buộc phải dâng cao tấn công để hy vọng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự vội vàng trong các tình huống sau cùng đã làm cho các pha dứt điểm của đội khách thiếu chuẩn xác. Tình huống đáng tiếc nhất là cú sút trúng cột dọc của Lucao vào phút 45+5, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội khách.

Khuất Văn Khang ghi bàn giúp Viettel FC nâng tỷ số 2-1

Sang đầu hiệp hai, PVF tiếp tục giữ thế trận tấn công và gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ đội khách dù HLV Popov có những điều chỉnh về con người, đấu pháp. Đến phút 73, Viettel FC mới có bàn gỡ 1-1 từ cú đánh đầu cận thành của Colonna sau pha đá phạt của Tiến Anh. Bảy phút sau, đội khách bất ngờ ghi tiếp bàn thắng thứ hai và người lập công là Khuất Văn Khang từ cú sút sệt bằng chân phải.

Những tưởng đội chủ nhà sẽ trắng tay thì những nỗ lực vào cuối trận đã giúp họ có bàn gỡ hòa 2-2 do công cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Hoàng Vũ Samson. Hòa… hú vía vào giờ chót đã không giúp PVF đứt mạch từ hòa đến thua và tiếp tục kẹt ở nhóm cuối bảng.

CAO TƯỜNG