HLV Ruben Amorim đối mặt áp lực lớn dù có lý do để lạc quan tại Man United

Đội bóng từng khiến đối thủ run sợ, giờ đây chỉ gợi lên sự thương hại. Trận thua 0-1 trước Arsenal cuối tuần trước không gây sốc, không bị chế giễu, mà thay vào đó là những lời động viên. Điều này cho thấy Quỷ Đỏ đã sa sút đến mức nào. Đối với HLV Ruben Amorim, người chưa có bất kỳ thành tích nào để tạo dựng niềm tin, chiến thắng trước Fulham vào Chủ nhật này là điều bắt buộc.

Dấu hiệu tích cực, những tia hy vọng, hay những mầm non triển vọng – tất cả đều được nhắc đến sau trận đấu. Nhưng thực tế, Man United vẫn thua. Họ đã chơi không tệ, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Những tân binh như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha cho thấy sự nguy hiểm nhất định. Mason Mount gợi nhớ về phẩm chất của mình, và nếu giữ được thể lực, anh có thể là nhân tố quan trọng. Patrick Dorgu thống trị hành lang cánh, trong khi Amad Diallo tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị. Thủ môn David Raya phải thực hiện tới bảy pha cứu thua, và Man United còn có cơ hội từ một tình huống đòi penalty khi William Saliba va chạm với Cunha. Theo mô hình xG (bàn thắng kỳ vọng) của Opta, Man United đáng lẽ đã thắng với tỷ số 1.5 so với 1.3 của Arsenal.

Những người hâm mộ tìm kiếm chút an ủi có thể đã tìm thấy đủ để “nuôi sống” hy vọng, dù chỉ mong manh như cho một chú chim nhỏ. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật: áp lực đã đè nặng lên Amorim. May mắn thay, chuyến làm khách tới Fulham là cơ hội vàng. Craven Cottage từ lâu đã là “mảnh đất lành” của Man United, nơi họ chưa thua kể từ năm 2009, với chỉ một trận hòa trong chín lần đối đầu gần nhất. Sân đấu này dường như vẫn lưu giữ hình bóng của Alex Ferguson, Roy Keane, và Ryan Giggs, nơi Man United có thể tự tin bước vào.

Tuy nhiên, Man United cần phải thắng. Nếu không, Amorim sẽ đối mặt với nguy cơ trở thành HLV có tỷ lệ thắng thấp nhất của CLB kể từ Herbert Bamlett, người bị sa thải sau khi đội xuống hạng năm 1931. Dù thống kê này có phần khắc nghiệt và không phản ánh hết sự phức tạp của mùa giải trước, nó vẫn là lời nhắc nhở về giai đoạn tồi tệ của Man United dưới người kế nhiệm Erik ten Hag. Amorim chưa có bất kỳ “vốn liếng” nào để dựa vào. Việc tin rằng ông là người phù hợp với Man United lúc này hoàn toàn là một hành động của niềm tin mù quáng.

Không thể phủ nhận Amorim là một HLV ấn tượng tại Sporting, và ông đã tiếp quản United trong tình cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng chính vì thế, người hâm mộ và giới chuyên môn mới phóng đại những dấu hiệu tích cực nhỏ bé từ trận mở màn. Rủi ro mà Man United đang đối mặt là rất lớn. Amorim là một HLV bảo thủ với triết lý 3-4-2-1 bất di bất dịch. Đội hình Man United hiện tại, được xây dựng qua sáu đời HLV, là một tập hợp lộn xộn, thiếu sự đồng nhất và không quen thuộc với sơ đồ này. Một số cầu thủ có thể thích nghi, nhưng nhiều người sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho một cuộc đại tu toàn diện, phục vụ cho triết lý của một HLV có thể sẽ mang về tỷ lệ thắng tệ nhất trong gần một thế kỷ vào tối Chủ nhật.

Trận đấu trên sân nhà với Burnley sau đó là cơ hội để Man United tích lũy điểm số và củng cố niềm tin vào Amorim trước trận derby Manchester đầy thử thách tại Etihad. Bộ ba tấn công trị giá 200 triệu bảng gồm Benjamin Sesko, Cunha và Mbeumo có thể là động lực đưa Man United tiến lên. Việc không phải thi đấu ở cúp châu Âu cũng là lợi thế. Nhưng trận thua Arsenal cũng phơi bày nhiều điểm yếu. Cả Altay Bayindir lẫn André Onana đều chưa chứng tỏ họ đủ khả năng trở thành thủ môn hàng đầu tại Premier League. Hàng thủ Man United đặc biệt yếu trong việc đối phó với các tình huống cố định. Nếu có cơ hội chiêu mộ Gianluigi Donnarumma với giá hời, đó chắc chắn phải là ưu tiên.

Ở hàng thủ, Leny Yoro cho thấy tiềm năng trở thành bản hợp đồng tốt nhất của United kể từ Ashley Young và David De Gea năm 2011. Tuy nhiên, Matthijs de Ligt chưa bao giờ thuyết phục kể từ khi rời Ajax, Lisandro Martínez liên tục chấn thương, còn Harry Maguire ngày càng giống một phương án dự phòng hơn là trung vệ chính. Ayden Heaven thì còn quá non kinh nghiệm. Hàng tiền vệ cũng là vấn đề khi Amorim muốn dùng Bruno Fernandes ở vị trí thấp, nhưng thiếu một tiền vệ đánh chặn năng nổ bên cạnh. Casemiro đã mất đi sự sung mãn, còn Manuel Ugarte chưa bao giờ thích nghi được với nhịp độ và tính khắc nghiệt của Premier League.

Vấn đề lớn hơn nằm ở sự cứng nhắc của Amorim. Liệu Amad Diallo, với đôi chân nhanh nhẹn và cái chân trái tuyệt vời, có thực sự phù hợp với vai trò hậu vệ cánh phải? Kobbie Mainoo, tài năng trẻ 20 tuổi từng đá chính cho Anh ở chung kết Euro, cũng không có chỗ rõ ràng trong hệ thống của Amorim. Liệu United có đủ niềm tin để tiếp tục ủng hộ Amorim, kể cả khi phải gạt bỏ tài năng của Mainoo hay chi hàng núi tiền để tái cấu trúc đội hình? Liệu họ có đủ kiên nhẫn để vượt qua giai đoạn khó khăn này, khi mỗi thất bại như trận đấu với Fulham có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn?

Dự đoán Fulham vs Man Utd

Man United có thành tích ấn tượng tại Craven Cottage, thắng cả 8 trận sân khách gần nhất trước Fulham ở Premier League – chuỗi thắng dài nhất trước bất kỳ đối thủ nào trong lịch sử giải đấu. Trong khi đó, Fulham đang muốn chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên sân nhà từ mùa trước. Trận hòa 1-1 trước Brighton ở vòng đầu là kết quả chấp nhận được, nhưng bàn gỡ ở phút 97 của Rodrigo Muniz cho thấy sự thiếu ổn định.

Fulham chỉ thắng 1 trong 19 trận Premier League gần nhất trước Man United (hòa 3, thua 15). Man United thắng 3 trong 23 trận sân khách gần đây trước các đội London, nhưng cả 3 đều trước Fulham. Bốn trận gần nhất giữa hai đội có bàn thắng quyết định từ phút 78 trở đi.

Siêu máy tính Opta đánh giá United có 44.1% cơ hội thắng, Fulham 30.4%, và hòa 25.5%. Với kỷ lục áp đảo tại Craven Cottage, Man United được dự đoán sẽ giành 3 điểm.

Dự đoán đội hình: Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Berge, Lukic; Wilson, King, Iwobi; Jiménez. HLV: Marco Silva Man Utd: Onana; Yoro, De Ligt, Shaw; Casemiro, Fernandes, Diallo, Dorgu; Mbeumo, Cunha, Sesko. HLV: Ruben Amorim

HỒ VIỆT