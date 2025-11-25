HLV Roland khen Mạnh Quân từ trận thắng lớn trước Quần đảo Bắc Mariana

Các cầu thủ U17 Việt Nam giành chiến thắng cách biệt 14-0 trước đối thủ yếu nhất bảng là Quần đảo Bắc Mariana, HLV Roland đã hết lời khen ngợi các học trò, nhất là tinh thần thi đấu đến những giây cuối trận và tính kỷ luật chiến thuật.

HLV Roland

HLV Cristiano Roland nói: “Tôi hài lòng với thái độ của cầu thủ U17 Việt Nam. Các cầu thủ đã giữ được kỷ luật, chiến thuật đúng như cách mà đội chuẩn bị cho màn so tài này. Đội đã đạt được mục tiêu của mình và giờ là lúc để nghĩ đến trận tiếp theo. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ trong phòng thay đồ. Thật sự tôi vui về cách mà các cầu thủ đã nỗ lực đến những phút cuối. Mạnh Quân là một trong những nhân tố giúp sức vào chiến thắng này”.

Đối thủ tiếp theo của U17 Việt Nam là U17 Hồng Kông (TQ), HLV Roland nhận xét: “Đó sẽ là trận đấu khó khăn. Mỗi trận đấu đều là 1 trận chung kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích, đánh giá cho các cầu thủ để hướng tới mục tiêu chiến thắng”.

Mạnh Quân, chân sút nổi bật của U17 Việt Nam trong hai trận vừa qua

Về phần mình, cầu thủ Trần Mạnh Quân – người liên tiếp lập công cho U17 Việt Nam trước U17 Singapore và U17 Quần đảo Bắc Mariana nói: “Đội đã chơi hay. Cá nhân tôi đã đóng góp 2 bàn thắng, 2 pha kiến tạo. Nhưng tôi thấy kỹ năng dứt điểm của mình chưa sắc bén. Tôi cần phải cải thiện sớm hơn để cống hiến hơn cho đội tuyển. Tôi tập trung muộn hơn so với các đồng đội ở U17 Việt Nam. Nhưng nhờ sự động viên của Ban huấn luyện cũng như lối chơi tương đồng với Hà Nội, tôi đã có thể hoà nhập nhanh hơn”.

CAO TƯỜNG