HLV Nguyễn Hồng Phẩm sẽ đưa cầu thủ trẻ ra sân trận gặp Melbourne City

Vòng loại bảng A giải CLB nữ châu Á 2025-2026 sẽ khép lại vào ngày 19-11. Phát biểu tại buổi họp báo trước lượt trận cuối, HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết toàn đội muốn cống hiến một trận đấu hay, đẹp và sòng phẳng.

HLV Nguyễn Hồng Phẩm và Goodwill tại buổi họp báo.
HLV Nguyễn Hồng Phẩm và Goodwill tại buổi họp báo.

“Mục tiêu của chúng tôi là cống hiến một trận đấu hay, đẹp và sòng phẳng. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt là những gương mặt chuẩn bị cho SEA Games”, HLV Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ. Ông cho biết đội sẽ có sự luân phiên nhân sự tùy theo diễn biến trận đấu, trong đó các cầu thủ trẻ cũng có thể được trao cơ hội. Hai cầu thủ Huỳnh Như và Thùy Trang đang hồi phục tốt và có thể đạt thể trạng tốt vào ngày thi đấu.

Cùng tham dự họp báo với HLV Nguyễn Hồng Phẩm còn có cầu thủ người Mỹ Goodwill. Cô khẳng định toàn đội vẫn duy trì chiến thuật đã được rèn luyện xuyên suốt thời gian qua, với hệ thống phòng ngự ba người và sự gắn kết chặt chẽ giữa các tuyến. “Chúng tôi tôn trọng Melbourne, một đội bóng mạnh và khác biệt. Nhưng toàn đội luôn thông tin, hỗ trợ và tin tưởng nhau. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì nhau”, Goodwill nói.

z7231008316056_3179c935e6d152b88e0edfd4728d3a84-e1763304058123.jpg
CLB nữ TPHCM đã sớm giành vé vào tứ kết sau 2 trận thắng trước đó.

Cô cũng bày tỏ niềm vui khi được trở lại Việt Nam thi đấu: “Đội có nhiều tuyển thủ quốc gia và mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt. Tôi rất hạnh phúc khi được đồng đội tin tưởng và tạo sự thoải mái để cống hiến hết mình”.

Sau hai vòng đấu, CLB nữ TPHCM và Melbourne City có cùng 6 điểm, trận đấu mang tính chất tranh ngôi đầu bảng mà đến nay ưu thế đang nghiêng về các cô gái Australia khi họ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Lịch thi đấu ngày 19-11:

Stallion Laguna - Lion City (15 giờ)

CLB TPHCM - Melbourne City (19g00)

CAO TƯỜNG

Nguyễn Hồng Phẩm CLB nữ TPHCM Stallion Laguna Melbourne City Lion City Huỳnh Như Thùy Trang CLB TPHCM Sòng phẳng Melbourne

