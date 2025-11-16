CLB nữ TPHCM vượt qua Lion City sau hơn 100 phút tranh tài

Gặp các nhà vô địch Singapore trong trận đấu quan trọng cho vé sớm vào tứ kết, các cô gái TPHCM đã giành chiến thắng 2-0. Trận đấu có đến 15 phút bù giờ ở hiệp hai do 1 cầu thủ đội khách bị chấn thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.

Niềm vui của CLB nữ TPHCM sau chiến thắng 2-0 trước Lion City.

Thua trận ra quân đến 0-5 trước Melbourne City (Australia) đã buộc Lion City Sailors dốc sức trong cuộc so tài với đội chủ nhà CLB TPHCM. Chí ít cũng giành 1 kết quả hòa để giữ hy vọng ở trận đấu cuối. Đội bóng đến từ Singapore đã xây dựng thế trận phòng ngự chắc chắn và phần nào gây khó khăn cho Huỳnh Như và các đồng đội.

Hàng loạt pha sút cầu môn được các chân sút CLB TPHCM tung ra trước hàng thủ số đông của đội khách. Thùy Trang, Huỳnh Như, Mason hay trung vệ Goodwill băng lên hỗ trợ tấn công đều có cơ hội thử sức thủ môn Lion City. Cơ hội đáng tiếc nhất là tình huống đưa bóng trúng cột dọc từ cú sút của Huỳnh Như vào cuối hiệp 1.

Hiệp 1 khép lại trong thế trận lấn lướt của đội chủ nhà mà họ chỉ thiếu mỗi bàn thắng. Đáng chú ý là Thùy Trang rời sân ở phút 38 vì chấn thương, được thay bằng Yoshida.

Bảo Châu, tác giả bàn mở tỷ số cho CLB TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sang đầu hiệp 2 Cù Thị Huỳnh Như vào sân thay Mason, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép. Phút 68 đến lượt cột dọc cứu thua cho đội khách từ pha dứt điểm của Phan Thị Trang. Phút 84, CLB TPHCM ghi bàn mở tỷ số trong tình huống khá may mắn. Bảo Châu tung cú sút xa, bóng không quá khó nhưng thủ môn Shakira băng ra lỡ trớn không kịp cứu bóng.

Hiệp 2 có đến 15 phút bù giờ do 1 cầu thủ đội khách bị chấn thương nặng phải sơ cứu trên sân trước khi đưa đi bệnh viện vào cuối hiệp này. Đến phút 90+3, từ pha kiến tạo của Huỳnh Như, K'Thua băng nhanh vào vòng 16m50 trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc tung lưới Lion City. Đó cũng là bàn ấn định chiến thắng 2-0 và giúp đội chủ nhà sớm giành vé vào tứ kết.

Lượt trận cuối diễn ra ngày 19-11, CLB nữ TPHCM gặp Melbourne City trong trận đấu mang tính chất tranh đầu bảng A.

CAO TƯỜNG