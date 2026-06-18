HLV Martinez bảo vệ việc để Ronaldo chơi trọn vẹn trận hòa Congo

Kỳ World Cup thứ 6 của Cristiano Ronaldo, sánh ngang kỷ lục của Lionel Messi, đã khởi đầu đáng thất vọng khi Bồ Đào Nha để CHDC Congo cầm hòa 1-1. Với cá nhân siêu sao 41 tuổi, đây là một trong những màn trình diễn tệ nhất lịch sử các kỳ World Cup mà anh tham dự.

Cristiano Ronaldo có màn trình diễn tệ nhất lịch sử các kỳ World Cup mà anh tham dự.

Ronaldo hầu như chỉ đóng vai trò thứ yếu trong suốt trận đấu - không tạo được ảnh hưởng như đối thủ lớn của anh, Messi đã làm được hôm thứ Ba khi lập hat-trick vào lưới Algeria. Cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng đã chơi trọn 90 phút dù chỉ có 3 cú sút và không cú nào trúng khung thành - đây là lần thứ 6 tiền đạo của Al Nassr không có cú sút nào trúng đích tại một kỳ World Cup. Ronaldo không ghi bàn trong trận đấu World Cup thứ 5 liên tiếp, và trận thứ 10 liên tiếp tại các giải đấu lớn (bao gồm cả World Cup và Euro).

HLV Martinez của Bồ Đào Nha đã gạt bỏ những lo ngại về đội tuyển và về cơn khát bàn thắng của ngôi sao Ronaldo tại các giải đấu lớn, khẳng định việc thay thế rõ ràng không phải là một trong những lựa chọn. “Thật vô lý khi loại bỏ cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế giới trong một trận đấu mà bạn cần có bàn thắng”, ông nói.

Thay vào đó, HLV Martinez cho rằng vấn đề của Bồ Đào Nha trước Congo DR chủ yếu là do thiếu chủ động sau khi bàn thắng sớm của João Neves giúp họ vươn lên dẫn trước. Neves ghi bàn ở phút thứ 6, nhưng Bồ Đào Nha chỉ có thêm 6 cú sút nữa sau đó. “Chúng tôi đã khởi đầu rất, rất tốt”, Martinez nói. “trình độ, khả năng kiểm soát bóng, cách chúng tôi xâm nhập vòng cấm. Việc ghi bàn - thường là khoảnh khắc mà cảm xúc khi ghi bàn giúp bạn giữ vững thế trận và cố gắng ghi bàn thắng thứ 2 - lại có tác dụng ngược lại. Thay vào đó, nó khiến chúng tôi muốn giữ bóng nhiều hơn. Chúng tôi đã tạo cơ hội cho Congo tổ chức lại cấu trúc phòng ngự và thiết lập các pha phản công, và chúng tôi đã mất đi chiều sâu đội hình”.

Và Martinez khẳng định không cần phải hoảng loạn sau một trận đấu: “World Cup là giải đấu mà những điều này thường xảy ra. Argentina đã thua Saudi Arabia và sau đó vô địch World Cup 2022. Năm 2010, Tây Ban Nha thua Thụy Sĩ và sau đó vô địch World Cup. Đó không phải là những màn trình diễn của một nhà vô địch thực thụ, nhưng đó là một phần của quá trình”.

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