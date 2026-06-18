Bảng xếp hạng bảng J World Cup 2026

Lượt trận đầu tiên của bảng J đánh dấu vòng đấu không thành công của các đội kèo dưới khi Jordan và Algeria cùng trắng tay.

Nếu như Algeria thua 0-3 trước Argentina thì ở trận còn lại Jordan để thua 1-3 trước Áo.

Với kết quả trên, Argentina tạm dẫn đầu bảng này, đồng thời Messi cũng dẫn đầu danh sách "dội bom" với 3 bàn thắng.

LÊ ANH