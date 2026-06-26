Xếp hạng chung cuộc bảng D World Cup 2026

Lượt trận cuối bảng D khép lại vào ngày 26-6, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ thắng đội tuyển Mỹ 3-2 nhưng là trận thắng mang tính an ủi, không đủ giúp họ cải thiện vị trí cuối bảng.

Thua trận này nhưng tuyển Mỹ vẫn giữ vững ngôi đầu bảng với 6 điểm

Theo sau là hai đội Australia và Paraguay có cùng 4 điểm sau trận hòa 0-0. Australia giành vị trí nhì bảng do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

LÊ ANH