WORLD CUP 2026

Bảng xếp hạng

Xếp hạng chung cuộc bảng D World Cup 2026

SGGPO

Lượt trận cuối bảng D khép lại vào ngày 26-6, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ thắng đội tuyển Mỹ 3-2 nhưng là trận thắng mang tính an ủi, không đủ giúp họ cải thiện vị trí cuối bảng.

Xếp hạng chung cuộc bảng D World Cup 2026

Thua trận này nhưng tuyển Mỹ vẫn giữ vững ngôi đầu bảng với 6 điểm

Theo sau là hai đội Australia và Paraguay có cùng 4 điểm sau trận hòa 0-0. Australia giành vị trí nhì bảng do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Tin liên quan
LÊ ANH

Từ khóa

Tuyển Mỹ Paraguay Thua trận Hiệu số Đầu bảng Trận hòa Australia Giữ vững Bàn thắng Vị trí

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn