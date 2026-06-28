WORLD CUP 2026

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Xếp hạng bảng L World Cup 2026

SGGPO

Đội tuyển Anh giành ngôi đầu bảng L sau chiến thắng 2-0 trước Panama.

Xếp hạng bảng L World Cup 2026

Trận thắng giúp Anh đạt 7 điểm, trong khi Panama ra về với vị trí cuối bảng và không có điểm nào.

Ở trận còn lại, Croatia giành 3 điểm trước Ghana để lấy vị trí nhì bảng, tiếp bước Anh vào vòng 1/16 với suất trực tiếp.

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Panama Ghana Croatia Trận thắng Suất Vị trí Trực tiếp

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