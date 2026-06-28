Xếp hạng bảng L World Cup 2026

Đội tuyển Anh giành ngôi đầu bảng L sau chiến thắng 2-0 trước Panama.

Trận thắng giúp Anh đạt 7 điểm, trong khi Panama ra về với vị trí cuối bảng và không có điểm nào.

Ở trận còn lại, Croatia giành 3 điểm trước Ghana để lấy vị trí nhì bảng, tiếp bước Anh vào vòng 1/16 với suất trực tiếp.

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