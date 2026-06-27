WORLD CUP 2026

Bảng xếp hạng

Xếp hạng chung cuộc bảng H World Cup 2026

SGGPO

Chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Uruguay đã giúp Tây Ban Nha giành ngôi đầu bảng H với 7 điểm. 

Xếp hạng chung cuộc bảng H World Cup 2026

Bất ngờ nhất vị trí nhì bảng thuộc về Cabo Verde sau khi đội này chia điểm cùng Saudi Arabia với tỷ số 0-0.

Có cùng điểm với Iran, nhưng Cabo Verde xếp nhì nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Còn Uruguay sớm bị loại.

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