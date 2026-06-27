Xếp hạng bảng I World Cup 2026

Bảng I cũng là bảng đấu có tính cạnh tranh thấp nhất khi Na Uy đứng nhì bảng với 6 điểm, Senegal đứng hạng ba với 3 điểm sau trận thắng 5-0 trước Iraq.

Không có điểm nào sau 3 trận đấu, Iraq trở thành đại diện tiếp theo của châu Á ra về sớm.

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