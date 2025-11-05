HLV Lê Huỳnh Đức thắng trận khi trở lại Đà Nẵng

Trong ngày trở lại Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức đã cùng Công an TPHCM thắng đội chủ nhà sát nút 1-0 tại vòng 10 V-League 2025-2026.

Các thành viên Công an TPHCM vỡ òa cảm xúc khi Bùi Văn Bình ghi bàn vào cuối trận. ẢNH: PHI HẢI

Bước vào trận đấu tại sân Hòa Xuân, Công an TPHCM lựa chọn cách nhập cuộc chắc chắn. HLV Lê Huỳnh Đức hiểu rõ đội bóng cũ và không muốn để Đà Nẵng tận dụng lợi thế sân nhà. Ngược lại, dù Đà Nẵng rất khát điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng lại chủ động chơi phòng ngự phản công.

Điều này khiến hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt và gần như không có tình huống nào đáng chú ý.

Sang hiệp 2, Đà Nẵng đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Thủ môn Patrik Lê Giang của Công an TPHCM có pha bắt không dính bóng ở phút 55, nhưng may mắn không bị trừng phạt. Chín phút sau, người gác đền sinh năm 1992 xuất sắc cản phá cú cứa lòng hiểm hóc của David Henen. Đến phút 77, đội chủ nhà suýt có bàn thắng mở điểm khi trung vệ Kim Dong-su đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Các cầu thủ Công an TPHCM (áo trắng) gặp nhiều khó khăn khi thi đấu tại sân Hòa Xuân. ẢNH: PHI HẢI

Công an TPHCM chơi lép vế phần lớn thời gian ở hiệp 2 và bắt đầu có cơ hội đáng kể ở phút 83, khi Nguyễn Tiến Linh dứt điểm không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, bước ngoặt đã xảy ra ở phút 88.

Trung vệ Trần Ngọc Hiệp của Đà Nẵng phá hụt, tạo điều kiện để Bùi Văn Bình cướp bóng. Chân sút 22 tuổi bứt tốc, rồi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Phan Văn Biểu, mang niềm vui vỡ òa đến các thành viên Công an TPHCM. Trong khi khoảng thời gian còn lại của trận đấu là không đủ để Đà Nẵng tìm kiếm bàn gỡ hòa, qua đó đành chấp nhận thất bại sát nút 0-1.

Thắng lợi quý giá này giúp Công an TPHCM tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 17 điểm, duy trì khoảng cách ít hơn 1 điểm so với tốp 3. Còn Đà Nẵng tiếp tục chìm trong khủng hoảng, chưa thắng trận nào trên sân nhà và đứng thứ 11 với chỉ 7 điểm. Bằng điểm với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cùng có 4 đội khách gồm SLNA, Thanh Hóa, HAGL và PVF-CAND.

HỮU THÀNH