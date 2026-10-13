HLV Hoàng Anh Tuấn tích cực chuẩn bị cho lần thứ 2 tham dự World Cup

Nhà cầm quân từng cùng U20 Việt Nam tham dự đấu trường thế giới chuẩn bị cùng U15 Việt Nam đến với FIFA U15 World Cup & Festival 2026, ông Hoàng Anh Tuấn xác định nhiều mục tiêu mà U15 Việt Nam hướng đến tại Festival lần này.

Các cầu thủ U15 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Theo ông Tuấn, tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 không chỉ là làm quen với thể thức thi đấu mới, mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ phát triển tư duy, phát huy sự sáng tạo và nâng cao khả năng chơi bóng đa năng, hướng tới những bước tiến trong tương lai.

Hiện tại, U15 Việt Nam duy trì quân số 34 cầu thủ và tập luyện hằng ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện đang tiến hành đánh giá, sàng lọc lực lượng qua từng tuần để lựa chọn danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ tham dự giải.

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận quỹ thời gian chuẩn bị khá hạn chế do một số cầu thủ vẫn phải thi đấu ở cấp độ U16 tại địa phương. Dù vậy, toàn đội vẫn chủ động triển khai kế hoạch huấn luyện và thích nghi với những yêu cầu chuyên môn của giải đấu.

“Chúng ta có chưa tới 10 ngày để chuẩn bị. Khoảng thời gian đó để tạo ra một điều gì đó không phải quá khó, nhưng rõ ràng chúng tôi luôn phải sẵn sàng”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thông tin cùng giới truyền thông.

FIFA U15 World Cup & Festival là sân chơi có thể thức 8v8 với nhiều quy định khác biệt so với bóng đá 11 người truyền thống. Sân thi đấu có kích thước 68m x 50m, trong khi khung thành vẫn giữ nguyên kích thước tiêu chuẩn. Đáng chú ý, luật việt vị chỉ được áp dụng tại khu vực 1/3 sân tấn công, tính từ vạch cách đường biên ngang cuối sân 23m. Các tình huống đưa bóng trở lại cuộc chơi từ đường biên dọc cũng chuyển từ ném biên sang đá biên.

Những điều chỉnh này đòi hỏi các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi, đồng thời buộc ban huấn luyện tính toán lại phương án tổ chức tấn công, phòng ngự và cách vận hành đội hình.

“Thể thức 8v8 hoàn toàn mới, từ luật việt vị đến cách đưa bóng trở lại cuộc chơi. Kích thước sân thay đổi nên cách vận hành cũng phải điều chỉnh. Đa số các cầu thủ chưa từng thi đấu trên mặt sân và theo thể thức như vậy”, HLV Hoàng Anh Tuấn phân tích.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31-10-2026. Theo kết quả phân bảng, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

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