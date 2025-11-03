HLV Harry Kewell và thử thách ở vòng 10

V-League 2025-2026 đang vào giai đoạn đá dồn để kịp thời gian tập trung đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam. Hai trận đấu sớm diễn ra vào ngày 4-11 chờ đợi những nỗ lực của các đội HA.GL, PVF và kể cả Hà Nội FC.

Liệu HLV Harry Kewell cùng Hà Nội FC sẽ sớm đi vào ổn định?

HA.GL đã có nhiều cố gắng trong hai trận gần đây khi giành 4 điểm trước Viettel (2-1) và Nam Định (1-1). Nhưng kết quả trên chưa đủ để giúp họ thoát khỏi khu vực cuối bảng. Đội bóng phố Núi đang nằm trong nhóm đội có cùng 7 điểm, nhưng tạm đứng cuối bảng do có hiệu số thấp nhất.

Vòng 10, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi sẽ di chuyển đến sân khách gặp Hà Tĩnh, đội vừa đánh bại Hà Nội FC ở vòng đấu trước nên lắm thử thách chờ đón. Khả năng gây bất ngờ của HA.GL khi rời “thánh địa” Pleiku không cao, hòa sẽ là mục tiêu của họ, nhưng để giành điểm rời sân Hà Tĩnh trong lúc này là không dễ dàng khi Hà Tĩnh vốn khó chịu khi đá trên sân nhà và đang lên tinh thần.

Trong khi đó Hà Nội FC về sân Hàng Đẫy với tâm lý nặng nề sau trận thua Hà Tĩnh ở vòng đấu trước. Kết quả trên càng làm thầy trò HLV Harry Kewell rời xa với tốp đầu bảng. Đối thủ tiếp theo của Hà Nội FC là tân binh PVF. Tương quan lực lượng rõ ràng Hà Nội FC trội hơn, nhưng tinh thần thi đấu, sự thoải mái về mặt tâm lý thì thuộc về các cầu thủ trẻ PVF.

Hà Nội FC đang xa dần tốp đầu bảng từ phong độ sa sút trong thời gian qua.

Chỉ giành được 1 chiến thắng trong 2 trận gần đây quả là áp lực với HLV Kewell. Gặp PVF sẽ là cơ hội cho họ dừng cuộc khủng hoảng khi có nhiều ưu thế trước cuộc so tài này.

Sau 4 trận hòa liên tiếp, PVF đã trắng tay trong các cuộc so tài với Ninh Bình và CAHN. Gặp đối thủ mạnh khác là Hà Nội FC ngay trên sân khách hẳn không dễ dàng với thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh. Nhưng phong độ thiếu ổn định của Hà Nội FC hiện nay càng mở hy vọng gây bất ngờ cho đội tân binh.

Lịch thi đấu ngày 3-11: Hà Tĩnh - HA.GL (18g); Hà Nội FC - PVF (19g15).

CAO TƯỜNG