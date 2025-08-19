HLV của Everton chỉ trích trọng tài “kém cỏi” khi thua sốc tại Leeds United

HLV David Moyes thừa nhận màn trình diễn của Everton không xứng đáng có được một điểm, nhưng ông không tin Leeds United đáng được hưởng quả phạt đền quyết định trong trận đấu cuối cùng của vòng đấu khai mạc Ngoại hạng Anh vào thứ Hai.

HLV David Moyes chỉ trích quyết định cho Leeds United hưởng phạt đền khiến Everton thua 0-1.

Đội trưởng Everton, James Tarkowski dường như đã nghiêng người về phía Anton Stach, cầu thủ mới ra mắt của Leeds United, và mặc dù anh đã buông tay nhưng bóng đã đập vào phần trên cánh tay của anh. Quyết định thổi phạt đền của trọng tài Chris Kavanagh sau đó đã được VAR giữ nguyên. Cầu thủ dự bị Lukas Nmecha đã đánh bại thủ thành Jordan Pickford, mang về chiến thắng 1-0 cho Leeds United tại Elland Road trong trận đấu đầu tiên đội trở lại Ngoại hạng Anh sau hai mùa chơi ở Championship.

Moyes tỏ ra rất khó chịu với trọng tài sau trận đấu: “Rõ ràng tôi sẽ nói rằng đó không phải là một quả phạt đền và tôi tin rằng đó không phải là một quả phạt đền. Tôi đã đến gặp trọng tài. Trọng tài dường như không liên quan gì đến tình huống này, ông ấy nghĩ rằng đó là do VAR, quyết định mà họ đã đưa ra. Tôi thực sự nghĩ rằng các trọng tài đã có thể hiện kém cỏi trong suốt tuần đầu tiên của mùa giải mới. Tôi nghĩ đã có rất nhiều quyết định tệ hại và trận đấu tối nay lại là một ví dụ nữa”.

Jack Grealish chưa thể hiện được nhiều trong vài phút ngắn ngủi ở đội bóng mới Everton.

Everton không có cú sút trúng đích nào trong hiệp một. Và sau giờ nghỉ, tân binh Jack Grealish cũng không thể truyền cảm hứng cho đội bóng mới. Tiền đạo người Anh đang tìm cách vực dậy sự nghiệp sau khi rời Man.City theo dạng cho mượn, và phải bằng lòng với việc ngồi dự bị trong trận mở màn của Everton. Grealish vào sân ở phút 71 khi tỷ số đang là 0-0 tại Elland Road… Khi được hỏi về màn trình diễn của đội, Moyes nói thêm: “Chúng tôi đã cải thiện đôi chút trong hiệp hai, nhưng tôi không thực sự ấn tượng với lối chơi của chúng tôi. Tôi phải dành lời khen ngợi lớn cho Leeds. Tôi nghĩ họ đã chơi cực kỳ quyết liệt, nhất là trong 30 phút đầu tiên”.

Everton hy vọng có một màn trình diễn tốt hơn vào Chủ nhật khi đội tiếp đón Brighton trong trận đấu chính thức đầu tiên trên sân vận động mới, có sức chứa 53.000 chỗ ngồi, tại Bramley-Moore Dock - sân nhà mới thay thế Goodison Park.

Phía ngược lại, Leeds United là tân binh thứ hai giành chiến thắng ở vòng mở màn, sau Sunderland. Đây chắc chắn là động lực tuyệt vời cho HLV Daniel Farke và các học trò, khi ở vòng đấu tiếp theo họ sẽ làm khách trên sân của Arsenal.

