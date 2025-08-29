Hình ảnh ám ảnh của Ruben Amorim tóm tắt sự suy tàn của Man United

Quyết định kỳ lạ của huấn luyện viên khi trốn trong khu kỹ thuật thay vì đối mặt với áp lực trong trận thua luân lưu của Man United trước Grimsby có thể trở thành khoảnh khắc ám ảnh của chính ông.

HLV Ruben Amorim tuyên bố ông “không có gì để nói”, nhưng theo phong cách cổ điển trong một cuộc khủng hoảng như thế này, một bức ảnh đã nói lên tất cả. Hình ảnh ám ảnh về vị HLV Manchester United nhìn đi chỗ khác trong loạt sút luân lưu, sau khi đã loay hoay với bảng chiến thuật, là một chuyện. À, thực ra là hai chuyện… và chúng cứ chồng chất lên. Nhưng việc tất cả dẫn đến một thất bại trước một đội bóng ở giải hạng Tư như Grimsby Town chỉ thêm phần kịch tính vào một điều vốn đã có vẻ xa lạ.

Ngay cả những người quen biết ông từ Bồ Đào Nha cũng thừa nhận họ chưa từng thấy ông như thế này. Đây là điều mà Man United giờ đây gây ra cho con người. Tất nhiên, bạn có thể làm và nói hầu như bất cứ điều gì miễn là bạn đang thắng. Đây chỉ là một sự sỉ nhục khác. Và những hình ảnh như vậy thôi cũng đủ khiến nó vượt qua sự sỉ nhục thông thường. Nó đã trở thành một thứ gì đó khác.

Vậy là chỉ chưa đầy hai tuần vào mùa giải mới, Man United không chỉ rơi vào khủng hoảng mà còn chạm đến một đáy mới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, họ bị loại khỏi một giải đấu bởi một đội hạng tư. Đây lẽ ra là ngày của Grimsby, nhưng không thể không nói về một cơn ác mộng khác của United.

Amorim tham khảo bảng chiến thuật trong khu kỹ thuật trong trận đấu vòng hai Cúp liên đoàn với Grimsby. Vâng, đây là đáy sâu. Một lần nữa. Những cầu thủ mới, những người được kỳ vọng mang lại sự phấn khích, đang nghĩ gì? Tệ hơn nữa, cả ba người đều ra sân trong một đội hình mạnh. Hai người trở thành phần quan trọng của câu chuyện, khi Benjamin Sesko thực hiện quả phạt đền muộn – quả thứ 10 trong loạt sút luân lưu – và Bryan Mbuemo sút hỏng quả quyết định.

Có lẽ câu hỏi hấp dẫn nhất trong tất cả là làm thế nào Man United cứ liên tục làm điều này với mọi người, làm thế nào mà mọi thứ cứ tồi tệ như vậy. Mọi thứ thay đổi nhưng chẳng có gì thay đổi. Như một người trong cuộc nói, câu lạc bộ dường như bị “nguyền rủa”, như thể đã ký một thỏa thuận với quỷ dữ sau hai thập kỷ thành công không tưởng.

Câu lạc bộ đã bị bao vây bởi u ám và thất vọng quá lâu đến nỗi chỉ cần một chút nghi ngờ là mọi thứ lại ùa về. Áp lực đã trở nên quá lớn. Đây đã trở thành tình huống mà bạn sẽ tự hỏi liệu có nên đưa một cầu thủ trẻ non nớt nào vào. Không còn là vấn đề về sức nặng của chiếc áo Man United nữa. Mà là sức nặng lớn hơn nhiều của sự rối loạn ở Man United.

Đó cũng là nơi mà một số quyết định của Sir Jim Ratcliffe chỉ làm tăng thêm vấn đề thay vì giải quyết chúng. Như một nguồn tin từ một đội cạnh tranh danh hiệu nhận xét khi thấy tin tức về việc cắt giảm ở căng tin sau khi sa thải nhân viên: “Đây là những quyết định nhỏ làm hỏng văn hóa.” Quan điểm là những chi tiết này rất quan trọng, và chúng cho thấy sự hiểu lầm về cách một câu lạc bộ hoạt động. Căng tin là nơi câu lạc bộ gắn kết. Ở United, nó trở thành một yếu tố nữa khiến họ lại tan rã.

Tuy nhiên, không thể thoát khỏi sân cỏ, và tất cả những điều này đã được củng cố bởi hơn một thập kỷ tuyển dụng rối loạn chức năng. Nó để lại một đội hình không hoạt động hiệu quả.

Họ thực hiện những thay đổi nhưng một kỳ chuyển nhượng không bao giờ là đủ. Và vì không bao giờ đủ, các vấn đề còn sót lại tích tụ trước khi đến kỳ chuyển nhượng tiếp theo, cho đến khi bạn có… cái này. Một đội bóng luôn phải chạy theo chính mình.

Và đây là nơi câu chuyện trở lại với Amorim, và cách ông làm việc.

Trong những tình huống như vậy, khi bạn phải chịu đựng những yếu tố không lý tưởng, bạn cần một người không phụ thuộc vào sự lý tưởng. Bạn cần kiên trì và tìm ra cách. Bạn cần thích nghi.

Đây không phải là lời kêu gọi quay lại với một phong cách bóng đá hoàn toàn trái ngược. Trò chơi đã vượt qua điều đó từ lâu. Chúng ta không còn nói về Jose Mourinho đối đầu với Pep Guardiola nữa. Ý tưởng của Guardiola đã chinh phục môn thể thao này, và giờ đây mọi người đều chơi theo một biến thể của nó.

Thomas Frank, người mà Man United có lẽ nên chọn vào mùa hè năm 2024, đã nói điều này hay nhất.

“Tôi khá chắc chắn về mục tiêu cuối cùng của mình nhưng cũng nhận thức rõ rằng tôi có một nhóm cầu thủ và đó là những cầu thủ tôi cần làm việc cùng. Tôi cần làm việc với họ trong các nguyên tắc và cách tôi muốn chơi, nhưng tùy thuộc vào phẩm chất và khả năng của họ, tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp.”

Ngay cả một người như Arne Slot cũng điều chỉnh ý tưởng của mình về thứ bóng đá đó. Không thể không nhắc lại quyết định mà Liverpool đưa ra vào năm 2024, cũng như Man United. Họ thực sự thích Amorim và cảm thấy ông có thể xuất sắc trong môi trường phù hợp. Họ cảm thấy môi trường đó không phải là của họ, và họ sẽ phải chi 500 triệu bảng để xây dựng đội hình mà ông yêu cầu.

Vì vậy, Liverpool đã chọn Slot. Và trong quyết định đó là một sự khác biệt giải thích rất nhiều về vị trí của các đội và cách các câu lạc bộ hàng đầu hiện hoạt động. Liverpool cuối cùng chọn Slot vì ông sẵn sàng hòa nhập vào một cách tiếp cận toàn diện mới. Họ kiên quyết rằng họ sẽ không bị dẫn dắt bởi một huấn luyện viên nữa, vì điều đó có thể khiến bạn dễ bị ảnh hưởng bởi may rủi hơn.

Bạn phải có một thứ gì đó cao hơn. Một thứ mà huấn luyện viên bạn chọn hòa nhập vào. Bạn quyết định một ý tưởng dẫn dắt và đảm bảo mọi thứ đều hướng đến điều đó. Thật đáng kinh ngạc khi chúng ta vẫn còn nói về điều này vào năm 2025. Man United, không phải lần đầu tiên, đã làm điều này sai cách. Họ không chọn một ý tưởng. Họ đặt tất cả vào ý thức hệ của một huấn luyện viên cụ thể. Và vào những điều kiện không phù hợp với ông.

Man Amorim tuyên bố ông không có gì để nói, nhưng những bình luận của ông về thái độ của các cầu thủ đã gây chú ý. Chúng khiến người ta tự hỏi liệu ông có thể từ chức trong kỳ nghỉ quốc tế sắp tới hay không. Điều này đến sau những bình luận trước đó của ông làm giảm giá trị của nhiều cầu thủ, với Kobbie Mainoo là trường hợp nghiên cứu mới nhất.

Một số người ở Man United nhấn mạnh rằng cách tiếp cận cứng rắn này vẫn cần thiết, vì sự mục nát đã ăn sâu quá mức; rằng họ cần một người làm rung chuyển mọi thứ. Điều đó có thể có hiệu quả theo thời gian. Nhưng đó vẫn là một chặng đường dài từ đây đến đó. “Cơn bão,” như ông đã nói vào cuối mùa giải trước, vẫn chưa kết thúc.

Thay vào đó, Amorim thấy mình ngồi đó trong mưa, tạo nên một hình ảnh trông tệ hơn rất nhiều.

ẢNH CHẾ LAN TRÀN TRÊN MẠNG

HỒ VIỆT