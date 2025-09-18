Harry Kane ghi cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Bayern Munich trước Chelsea.

Ngôi sao 32 tuổi sút thành công quả phạt đền sau khi bị Moises Caicedo phạm lỗi, sau đó dứt điểm vào cột dọc xa ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 63. Chen giữa các tình huống này là bàn phản lưới nhà của Trevoh Chalobah ở phút 20, trong khi Cole Palmer ghi một bàn thắng đẹp cho Chelsea ở phút 29. Kane đã ghi 9 bàn sau 5 trận trên mọi đấu trường cho Bayern Munich mùa này - 10 bàn sau sáu trận, bao gồm cả Siêu cúp Đức.

“Tôi luôn cảm thấy rằng ở Champions League, bạn có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn Bundesliga, các trận đấu có thể cởi mở hơn một chút, và điều đó phù hợp với tôi”, Kane chia sẻ với đài truyền hình DAZN, và nhắc đến thành tích của mình tại Champions League mùa trước. “Hy vọng tôi có thể ghi được nhiều hơn 11 bàn trong mùa giải năm nay. Mục tiêu luôn là cải thiện và trở nên tốt hơn”.

Bayern lẽ ra đã có thể ghi nhiều bàn hơn trước một Chelsea dường như cạn kiệt năng lượng khi trận đấu càng kéo dài. Bayern giành chiến thắng thứ ba liên tiếp trước Chelsea kể từ khi hai đội gặp nhau trong trận chung kết Champions League 2012 - khi đội khách Chelsea đánh bại đội chủ nhà tại Munich.

Kane đã ghi 10 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường cho Bayern Munich mùa này.

Kane chia sẻ với DAZN: “Một kết quả tuyệt vời. Đó là một trận đấu khó khăn trước một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi đã nói trước trận đấu rằng họ là nhà vô địch thế giới cấp CLB. Chúng tôi đã phải chơi hết mình ngay từ đầu và chúng tôi đã làm được. Trong hiệp hai, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn. Càng về cuối trận, có vẻ như họ đã mệt mỏi hơn, khoảng trống được mở ra và chúng tôi đã tận dụng được điều đó. Tôi đã có một pha dứt điểm tốt và đó là một kết thúc tốt đẹp”.

Trong khi đó, HLV Vincent Kompany đã khen ngợi tinh thần làm việc của Kane sau khi anh ấy ghi bàn thắng thứ chín và thứ 10 của mùa giải, chỉ trong trận đấu thứ sáu. “Điều quan trọng nhất tôi có thể nói là hãy xem cậu ấy thi đấu không bóng, áp sát, cách đội bóng phục hồi và những cơ hội chúng tôi tạo ra”, Kompany nói. “Hãy nhìn cậu ấy ghi bàn thắng đầu tiên khi pressing, sau đó trở lại vị trí việt vị và lại pressing tiếp... Đó có lẽ là khía cạnh mà tôi luôn nhấn mạnh, bởi vì chúng ta có thể nói về phẩm chất và tài năng, nhưng cuối cùng, cậu ấy đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được vị trí hiện tại”.

Phía ngược lại, HLV Enzo Maresca của Chelsea than phiền việc trung vệ Jonathan Tah của Bayern đã thoát khỏi “thẻ đỏ rõ ràng” trong hiệp một. Tah chỉ nhận thẻ vàng sau pha cố tình vung tay vào cổ Joao Pedro, khiến tiền đạo người Brazil ngã sấp mặt xuống sân. Maresca tỏ ra bất bình trước quyết định này, và những lời phản đối của ông đã khiến trọng tài Jose Maria Sanchez phải rút thẻ vàng.

Nhưng cuối cùng, Maresca nói rằng ông hài lòng với màn trình diễn của đội: “Cá nhân tôi hài lòng với màn trình diễn, chúng tôi biết sẽ rất khó khăn khi phải đến đây để đối đầu với đội bóng này. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng nhìn chung chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Trong 20 phút đầu tiên, chúng tôi không để họ dứt điểm lần nào. Chúng tôi đã chơi hết mình cho đến phút cuối cùng. Thật khó để đến đây và kiểm soát trận đấu trong suốt 95 phút, điều đó không phải là hiện thực”.

PHI SƠN