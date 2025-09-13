Hansi Flick và trợ lý được xóa án cấm một trận

HLV Hansi Flick của Barcelona sẽ có mặt trên băng ghế huấn luyện trong trận mở màn Champions League mùa giải 2025-2026 làm khách tại Newcastle vào thứ Năm, sau khi kháng cáo thành công án cấm một trận.

Nhà cầm quân người Đức và trợ lý Marcus Sorg đã bị UEFA cấm một trận vì hành vi của họ trong trận bán kết lượt về Champions League mùa trước với Inter Milan, nơi Barca thua 3-4 đầy kịch tính trong hiệp phụ, và bị loại với tỷ số 6-7. Flick đã rất tức giận với một số quyết định của trọng tài trong trận bán kết hồi tháng 5, khiến Barca không thể góp mặt ở trận chung kết Champions League đầu tiên sau một thập niên. Những cuộc phản đối kịch liệt bên đường biên cuối cùng đã khiến ông gặp rắc rối với Ủy ban kỷ luật của UEFA.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, UEFA xác nhận rằng đơn kháng cáo của Barca đã được chấp thuận một phần, cho phép Flick và trợ lý của mình trở lại trong trận gặp Newcastle, mặc dù họ sẽ vẫn chịu sự giám sát của UEFA trong 12 tháng tới. “Án cấm nói trên sẽ được hoãn lại trong thời gian thử việc một năm, tính từ ngày ra quyết định hiện tại”, UEFA cho biết trong một tuyên bố. Tuy nhiên, cả hai vẫn nộp phạt 20.000 EUR mỗi người.

Barcelona chịu một đòn nặng nề khi tiền vệ Gavi phải nghỉ thi đấu khoảng sáu tuần vì chấn thương.

Nhưng cũng hôm thứ Sáu, Barca đã chịu một đòn nặng nề khi tiền vệ ngôi sao Gavi sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng sáu tuần vì chấn thương. Ngôi sao thủ 21 tuổi được kỳ vọng ​​sẽ trở lại với phong độ cao nhất trong mùa giải này, sau khi đã dành cả năm ngoái để hồi phục chấn thương dây chằng chéo. Tuy nhiên, anh gần đây đã gặp chấn thương sụn chêm. Đội ngũ y tế của Barca đã kiểm tra Gavi sau hai tuần nghỉ ngơi kể từ khi vắng mặt trong trận đấu với Rayo Vallecano.

Theo nhà báo Gerard Romero, kế hoạch là tiếp tục điều trị bảo tồn bằng phương pháp nghỉ ngơi, vì họ muốn tránh phẫu thuật sụn chêm. CLB và Gavi sẽ gặp lại nhau vào tuần tới để xem liệu cầu thủ đã có tiến triển, hay cần phải nội soi. Trong khi Marca đưa tin, bất kể Gavi có tuân theo kế hoạch phục hồi dựa trên việc nghỉ ngơi và can thiệp tối thiểu hay phẫu thuật, thì anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất sáu tuần. Dự kiến, Gavi sẽ không trở lại trước kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 10. Đồng nghĩa, anh sẽ vắng mặt 7 trận đấu - đầu tiên là tiếp đón Valencia tại La Liga vào Chủ nhật này; tiếp theo là 2 trận Champions League làm khách tại Newcastle và tiếp đón Paris Saint-Germain; cũng các trận La Liga như Getafe (sân nhà), Real Oviedo (sân khách), Real Sociedad (sân nhà) và Sevilla (sân khách).

Trong thời gian này Marc Casado và Frenkie de Jong là những lựa chọn thay thế rõ ràng của HLV Hansi Flick bên cạnh Pedri. Trong khi Marc Bernal cũng có thể sớm trở lại.

THANH TUẤN